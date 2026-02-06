Montevideo: investigan muerte de menor en hogar para discapacitados

Policiales

La Fiscalía de Flagrancia de 5º turno de Montevideo dispuso las pericias de rigor en el caso de un adolescente que falleció durante la pasada madrugada en un hogar para niños discapacitados.

De acuerdo con el reporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, el menor tenía 14 años y padecía diversas patologías.

La directora del establecimiento declaró que durante la madrugada el menor sufrió un paro cardiorrespiratorio y que se le brindaron los primeros auxilios.

Asimismo, se llamó a un servicio de emergencia móvil, que acudió con rapidez al lugar. Sin embargo, los intentos de reanimación no dieron resultado, y el menor murió.

Enterada del hecho, la mencionada fiscalía dispuso que Policía Científica acudiera al lugar y que el cuerpo del infortunado adolescente fuera sometido a autopsia.