Montevideo abre llamado para adquirir nichos y sepulcros en cementerios Central y Buceo

La Intendencia de Montevideo, a través de su Servicio Fúnebre y de Necrópolis, convoca a interesados en adquirir el derecho de uso de bienes funerarios disponibles en los cementerios Central y Buceo. El llamado incluye nichos y sepulcros que se adjudicarán conforme a la normativa vigente, mediante sorteo.
¿Dónde inscribirse?
La inscripción se realiza presencialmente en la oficina del servicio ubicada en Soriano 1363 (planta baja).
Consultas pueden enviarse a: [email protected]
Ubicación y características
- Cementerio del Buceo (Av. Gral. Rivera 3934).
- Cementerio Central (Av. Gonzalo Ramírez 1302).
La cantidad de cuerpos que admite cada bien funerario depende de su ubicación específica dentro de la necrópolis.
Modalidad de adjudicación
Según establece la normativa municipal, la asignación se realizará mediante sorteo entre las personas inscriptas, garantizando equidad en el proceso.
