Momento incómodo: pareja de amantes fue expuesta en medio de un concierto de Coldplay

Un particular e incómodo momento se vivió el pasado miércoles en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, durante un concierto de la banda británica Coldplay.

Durante un intervalo musical del show, el líder del conjunto, Chris Martin, comenzó a interactuar con el público y la producción activó la kiss cam, dinámica en la que las cámaras enfocan a parejas para que se besen y transmiten esos momentos en la pantalla gigante del recinto.

En un momento, una de las parejas se horrorizó al notar que habían sido enfocados, algo que sorprendió a más de un presente. Inmediatamente después de verse proyectados en la pantalla, la mujer se volteó y se tapó la cara con sus manos, mientras que el hombre se tiró al piso.

Martin bromeó con que esa reacción pudo deberse a que estaban “teniendo una aventura” o simplemente eran muy tímidos. Luego de la publicación del video, en redes sociales se descubrió que ambos eran compañeros de trabajo y estaban teniendo un affaire.

El hombre en cuestión es Andy Byron, director ejecutivo de la empresa de datos Astronomer y la mujer se llama Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía. Según informó Yahoo, la esposa de Byron es otra mujer llamada Megan Kerrigan, con la que tiene dos hijos.

Las imágenes del concierto se volvieron virales rápidamente en las redes sociales: se compartieron miles de veces en X y TikTok. Hasta el momento, ninguno de los dos ha querido expresarse públicamente al respecto.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3