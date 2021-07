Momento de tensión: ascensor atrapa la correa del perro y empieza a bajar

Curiosidades

Un video captado el lunes por las cámaras de seguridad de un ascensor se convirtió en las últimas horas en un fenómeno viral en Brasil.

El registro se produjo en un edificio del barrio Campo Forte de la localidad de Praia Grande, en el litoral del estado de San Pablo.

Según informara el portal G1, la mujer entró al ascensor de su edificio acompañada de sus dos perros. No puso especial atención en lo que hacían los animales, ya que se trataba de movimientos que formaban pate de su rutina cotidiana.

Así, no notó que la correa de uno de los animales había quedado atrapada por la puerta del ascensor. Y cuando este se puso en marcha, arrastró al animal y lo puso en riesgo de morir ahorcado.

Tal como se aprecia en las imágenes, la propietaria del can se desespera y logra abrir la puerta en medio del recorrido. Luego intenta de todas formas liberar la correa, pero no lo logra. Pese a ello, logra sostener al can para que no quede colgando por el cuello. Conjurado el peligro mayor, usa el intercomunicador del ascensor para pedir ayuda.

De acuerdo con la citada crónica, el perro fue rescatado sano y salvo poco después.