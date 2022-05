Política

Molina: Gobierno debe “ayudar a los que necesitan, no a los que han hecho plata a paladas”

Gabriel Molina, dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) fue uno de los primeros referentes en llegar a la esquina de avenida Libertador y Valparaíso, donde se llevará a cabo el acto central de este 1º de Mayo.

Allí fue abordado por Leonardo Sarro, reportero de Radio Montecarlo, y expresó su satisfacción pro volver a participar de un acto masivo y presencial, luego de dos años marcados por la pandemia.

“Este va a ser un acto histórico”, dijo, y recordó que habrá movilizaciones en todo el país. “Va ser un acto de los más grandes”, insistió.

“El lema principal es ‘por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social’”, recordó Molina, quien consideró que la solución a la actual situación de los trabajadores pasa por “un Estado presente y no ausente, un estado que de una mano en serio y no que amague, porque hasta ahora todos son amagues”, consideró. En ese sentido, enfatizó que “los aumentos anunciados son para agosto ara agosto y el control de precios no existe. Todos vemos que a cosas han aumentado considerablemente y enormemente, el combustible vuelve a aumentar”, enumeró.

“El gobierno tiene que tomar medias para dar una mano a los que realmente la necesitan que no son los empresarios, los ganaderos, los sojeros, los arroceros, que a paladas han hecho plata”, sostuvo.

Para Molina, es esencial que “el gobierno entienda la necesidad de la gente y que tiene que tomar medidas concretas para dar una mano. Eso es lo que está faltando”, remarcó.