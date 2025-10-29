Policiales

Misterio por robo en Punta del Este: “Llama la atención que el cofre no esté violentado”

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga la denuncia de un robo millonario en un apartamento en la ciudad de Punta del Este.

“Nos llama la atención que el cofre no esté violentado. La señora asegura que es ella solamente la que tenía la clave”, dijo el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, en diálogo con FM Gente.

El lujoso edificio está ubicado en la parada 18 de la rambla Claudio Williman de Punta del Este. La denuncia fue presentada por una ciudadana brasileña que vive en Punta del Este, quien reclama que le hurtaron US$ 105.000 y $ 800.000 que tenía en un cofre fort dentro de su vivienda. El edificio estaba en obras.

“Hay muchos días desde que la persona se ausenta de la finca y se da su regreso. Hay muchas horas de videovigilancia que estamos chequeando y también estamos trabajando con la gente de la empresa que estuvo haciendo las reformas”, sumo el jefe policial.

