Mirazo: "Ningún país logró bajar la curva sin medidas restrictivas. Lo dijimos en febrero"

"Ha habido muertes evitables. Es muy triste que una enfermedad transmisible -entonces prevenible- sea la principal causa de mortalidad en Uruguay. Esto se venía venir de noviembre, diciembre, y no se tomaron medidas más drásticas", dijo el virólogo Santiago Mirazo consultado por César Bianchi en 970 Noticias. Y si el descalabro no ha sido mayor fue gracias al esfuerzo tremendo de los extenuados trabajadores de la salud, dijo.

"Por un lado, le cabe culpa al gobierno. Por otro lado, la sociedad tampoco comprendió muy bien cuál era la amenaza que se nos venía. Por una u otra razón, claramente muchas de las muertes que vemos hoy en el noticiero fueron evitables. Y fue compensado en parte por un sistema sanitario que ha respondido con todo lo que tenía, dejando todo en la cancha", agregó.



Mirazo sostuvo que "estamos en el peor momento" de la pandemia en el país, algo que se repite de hace un tiempo a esta parte. "Hoy estamos en el peor momento, lo dicen todos los indicadores: el número de casos por millón de habitantes, la tasa de muertos por cantidad de habitantes, la transmisión comunitaria, y el porcentaje de positividad", señaló el virólogo en 970 Universal.



Bianchi le preguntó qué nos pasó para dejar de haber sido ejemplo mundial del buen manejo de la pandemia a esta dura realidad que nos pone como el peor de la clase. "Fuimos víctimas del éxito. Tuvimos un muy buen manejo de la epidemia en el 2020. Ese éxito contribuyó a perder, en gran medida, esa percepción del riesgo fundamental para mantener el nivel de alerta necesaria para lograr con las medidas de distanciamiento, de uso del tapabocas, y demás. Ese exceso de confianza contribuyó a que la epidemia se empezara a disparar. Los primeros indicios se empezaron a ver en julio, agosto de 2020", estimó.



El virólogo coincidió con el coordinador general del GACH, Rafael Radi, en que el gobierno debió tomar medidas drásticas y disruptivas hace un par de meses, por lo menos. "Es claro que el tiempo para tomar medidas restrictivas no es el mismo, según la curva. Hay un timing para tomar las medidas. Ningún país del mundo ha logrado bajar la curva sin medidas restrictivas. Eso ya lo habíamos dejado claro en febrero, incluso en diciembre también, que no saldríamos adelante sin medidas restrictivas. Más allá de apelar a la libertad responsable", apuntó.



El periodista le consultó cuáles serían algunas de estas medidas para cortar la movilidad. Mirazo apuntó a los shoppings center y criticó la reapertura de los free shops en la frontera. "Los restoranes fueron lo primero que se cerraron en Europa (primero permitiendo take away). La recreación fue lo primero que se cerró, porque además, en general, está asociado a la gente joven. La gente joven es la que más se mueve, y es la que estimula y empuja la epidemia. En Europa se vio que cuando la curva de contagios en la gente veterana empezaba a subir, lo primero que hacían era cortarle actividades a la gente más joven. Entonces, las actividades recreativas, son las primeras en tener que cortar", dijo.



"Obviamente la reapertura de los free shops no es una medida razonable en este momento. Volvemos a vivir la historia de mediados de año. Ya vimos lo que fue Rivera el año pasado, una espada de Damocles constante. De hecho, si vemos la curva de contagios de Rivera, con un altísimo porcentaje de vacunación, se vio una reducción drástica de los casos en los últimos dos meses, y no fue solo por la vacunación", comentó el reconocido virólogo.



"Entonces, necesariamente a la vacunación hay que acompañarla de una reducción de la movilidad. El gobierno debe liderar esas medidas restrictivas. Y después, nuestra parte, nosotros como sociedad empezar a reducir nuestros propios contactos y ceñirnos a las actividades esenciales en este momento dramático de la epidemia. Hoy es un problemón de salud pública con Covid, una enfermedad transmisible (por tanto, prevenible, evitable) como principal causa de muertes en el país", concluyó.

