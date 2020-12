Miranda: “El gobierno siguió de largo” achicando Estado y apostando a iniciativa privada

Política

En la noche del lunes, el Frente Amplio emitió un comunicado en el que se refiere al difícil momento sanitario que atraviesa el país, y expresa críticas a las políticas del actual gobierno, especialmente en sus apcttos económicos y sociales.

"En marzo pasado presentamos al señor Presidente de la República un ‘Plan de contingencia sanitario, económico y social' con el objetivo de preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad, y prepararse para el día después. En él se señalaba, entre otras medidas concretas, la necesidad de ‘crear un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional' para algunos trabajadores, así como la necesidad de mantener y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados", expresa el texto.

"Aquel documento marcaba que esta es la hora de la política y es la hora del Estado, porque pensar que el mercado puede brindar soluciones a la situación planteada y a la actual coyuntura resultaba en marzo pasado y resulta todavía hoy, un gran error. A pesar de haber manifestado nuestro compromiso y haber llamado a un gran acuerdo nacional para hacer frente a la pandemia, no obtuvimos respuesta", añade el comunicado, añadiendo que "la responsabilidad en la solución de este problema debe ser brindada por el Estado, por tanto, el sistema político es quien tiene en sus manos los caminos para poder salir adelante de la manera que genere un menor daño".

"Hoy, luego de ocho meses, enfatizamos dentro de este lineamiento una preocupación especial por la situación en la educación pública, las condiciones sanitarias para la presencialidad, la imperiosa necesidad de cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes", subraya el envío.

Esta mañana, el presidente de dicha fuerza política, Javier Miranda, fue entrevistado en el programa radial Doble Click, emitido por DelSol FM, reportaje donde pidió "diálogo y mensajes más claros", por parte del gobierno.

"Sacamos el comunicado ayer, preocupados por la situación de aumento de casos y sus consecuencias", manifestó.

"El tema es el plano sanitario y también el económico y social. Por eso, el 31 de marzo le propusimos al presidente una serie de medidas importantes para equilibrar y disminuir el impacto", recordó el político. "El Estado y la política tienen la palabra ahora, y no se trata de dejar la situación librada al mercado", sostuvo.

"Tenemos la sensación de que en un apego ideológico rígido, el gobierno ha optado por que la única salida es el mercado y no participó en las soluciones en la emergencia económica y social, o no en la medida en que debió hacerlo", dijo.

Miranda recordó que no sólo se desconsideró la propuesta de su partido acerca de una renta básica, sino que, en su opinión, "el gobierno siguió de largo, mandó una ley de urgente consideración y un presupuesto de recorte. Siguió de largo convencido de que lo que había que hacer era achicar el estado y apostar a la iniciativa privada", criticó.

El jerarca reconoció que en la actualidad el dialogo con el gobierno sobre estos asuntos "es inexistente", y recordó que más allá de algunas instancias puntuales con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, no existe "un diálogo permanente que permita la construcción política conjunta".

"Sentémonos en un diálogo general, escuchémonos todos", invitó.

"No alcanza con las medidas sanitarias. Si estas no son acompañadas con medias sociales y económicas, es condenar a la gente", afirmó Miranda, quien opinó que "el gobierno ha quedado rengo en esto. Ha llevado a cabo campañas sanitarias que pueden ir por el camino correcto, pero en paralelo, y en defensa casi a ultranza del mercado , ha liberalizado aspectos económicos y no ha respaldado suficiente a la población que necesita la defensa del trabajo y las condiciones de vida".

En cuanto a las medidas a tener en cuenta sobre actividades concurridas, Miranda admitió que "no parece razonable salir en una comparsa, tocando el tambor durante cinco cuadras. No porque esté mal tocar el tambor, sino porque en estas circunstancias no parece ser adecuado y resulta de alguna manera insolidario. No se trata de estigmatizar, simplemente no conviene, no sirve, no es el momento: aguantemos un poco", pidió.

Por ello, e "intentando evitar que todo se convierta en un tema de control y represión, hay que seguir disuadiendo, llamando a cada uno a su responsabilidad. Probablemente haya que tener modos de control más estrictos, y no sólo en las comparsas", señaló, haciendo referencias a eventos masivos que se dan en todo el país, "como los raides hípicos en el interior".