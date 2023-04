Miramar borró de Twitter su insinuación sobre el caso Penadés y ofreció disculpas

Locales

Durante el fin de semana, el Club Sportivo Miramar Misiones cobró notoriedad en redes sociales por motivos no estrictamente deportivos.

El conjunto cebrita enfrentaba a Club Sportivo Cerrito en match por la primera fase de Segunda División, choque que terminó en empate a dos tantos.

El partido se disputó en el Parque Palermo, campo situado dentro de los confines del Parque Batlle, circunstancia que la cuenta de Twitter del club aprovechó para un comentario sarcástico.

“Hoy en Parque Batlle ingresan gratis los menores de hasta 12 años. Tienen que estar acompañados de un adulto responsable, un político, por ejemplo”, decía el texto.

El mensaje hacia clara referencia al escándalo suscitado recientemente en torno a la figura del senador nacionalista Gustavo Penadés, quien fue acusado de pedofilia por la militante de su partido Romina Celeste Papasso.

En sus mediáticas acusaciones, Papasso sostuvo que Penadés la había “levantado” en la zona de Parque Batlle, cuando ella tenía 13 años y todavía se identificaba como varón.

De hecho, Papasso hizo referencia a algo que denominó “la movida del Parque Batlle en ese momento”.

“Esta persona fue la primera que me paró a mí en la calle. La primera persona que me paró cuando yo no tenía idea de nada. Yo después lo veía en el parque [Batlle]. Él pasaba por ahí y levantaba. Y me enteré de todo”, dijo a Montevideo Portal.

En la mañana del lunes, y tras la viralización del irónico tuit, Miramar Misiones dio de baja la publicación y emitió un comunicado de disculpas.

“Recientemente se publicó en nuestra cuenta oficial un tuit en referencia al último partido disputado por nuestra institución con un tono humorístico. Queremos dejar en claro, el mismo fue publicado sin autorización de la Comisión Directiva, no se estaba al tanto del mismo, el cual fue quitado ni bien tuvimos conocimiento”, expresó el club en una nueva publicación en la misma red social.

“Queremos manifestar el compromiso de la Comisión Directiva de Miramar Misiones en tomar en serio un tema tan delicado. Pedimos disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos por este tema”, añade la misiva, suscrita por la Comisión Directiva de la institución.