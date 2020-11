Mirá el video que difundió el Ministerio del Interior sobre los hechos en Plaza Seregni

Policiales

El Ministerio del Interior compartió a la opinión pública las imágenes presentadas el pasado jueves 19 en la Comisión Especial de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Diputados del operativo en la Plaza Líber Seregni. Posteriormente, las autoridades, encabezadas por el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, respondieron preguntas de los medios presentes y dieron más detalles de su versión de los hechos.

Según explicó Maciel, el video presenta una línea de tiempo cronológica y georreferenciada "con la explicación de los hechos". Maciel indicó que el Ministerio del Interior quiere poner "esa realidad" frente a los relatos que circularon, sin embargo, detalló que esperaron a que se cumplan todas las etapas que correspondían, como comparecer ante la comisión especial, para hacer pública la información.

"Cumplidas esas etapas: denuncia en fiscalía, procesamiento de la información, contar con elementos objetivos y de la realidad y presentarnos ante la Comisión, ahora estamos en condiciones de exhibirle a la prensa y contestar las preguntas", agregó.

Consultados sobre por qué los móviles fueron a una hora "donde había quince personas en la plaza", el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, contestó que la cantidad de gente "quizás no eran 200, pero tampoco eran quince porque once fueron detenidos". "Además, no estamos hablando de una aglomeración en dicho caso. Las personas que se juntaron ahí agredieron a la Policía, no estaban cometiendo aglomeración contra el COVID. Tenemos otro problema que fue que le tiraron piedras, le tiraron vino por la cabeza a un agente, una botella, los insultaron, rompieron dos móviles, una moto y eso fue lo que se llevó adelante por parte de la policía en ese operativo. No fue un operativo de exhorto común y corriente, se empezó en eso y terminó lamentablemente, en esto que acaban de ver, que ninguno salió lastimado", agregó.

Finalmente, Maciel fue consultado sobre qué dijo los miembros de la comisión de la oposición sobre las pruebas que se les presentaron. Antes de contestar, Maciel hizo algunas consideraciones. En primer lugar, informó que el día del incidente se actuó en 350 eventos a nivel nacional, 107 fueron solo en Montevideo y ese fue el único en el que hubo incidentes. En segundo lugar, detalló que, al otro día de los incidentes, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y al senador Mario Bergara de "explicarles detalladamente cómo habían sido los hechos".

Luego, en relación con la pregunta Maciel dijo que la gente que salió a hablar "evidentemente no contaba con toda la información" y que la propia comparsa que estaba tocando en el lugar "se desvinculó de los hechos", según Maciel.

"Además de eso, el sindicato policial defendió el procedimiento. Como se ha señalado, no hay un solo de los detenidos lesionado constatado por médicos de ASSE. Ha existido un relato que está totalmente alejado de la realidad como el que acabamos de ver. Creemos y sentimos que la Comisión de Seguridad y Convivencia recibió de muy buena manera la información que fue mucho más amplia, porque tuvimos la oportunidad de explayarnos", concluyó.

A continuación, el video del Ministerio del Interior:

