Ministros destacan “orgullo” y “satisfacción” por primer año del Gobierno de Lacalle Pou

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se presenta esta tarde ante la Asamblea General para rendir cuentas del primer año de Gobierno. Junto a él, se presenta todo su gabinete. Varios de ellos hablaron con la prensa pevio al discurso y destacaron el primer año de la Administración Lacalle Pou.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que la presencia de Lacalle en el Palacio Legislativo carga con un "simbolismo muy fuerte": "Es darle la jerarquía que el Parlamento tiene como caja de resonancia de la voluntad popular. Hace mucho esto no pasaba y es una linda costumbre, muy republicana.

"Es un orgullo ser parte de este equipo, que es el Gobierno Nacional, y sobre todo tener el capitán que tenemos. Hemos tenido que enfrentar un año muy intenso y los resultados no dan ni para analizarlos", dijo el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte.

"Logramos pasar una tormenta muy fuerte a todo nivel, tanto por la seca como por la pandemia, y estamos acá, vivos y coleando, y con ganas de seguir. Quedó mucho porque las urgencias se llevaron la mayor parte de la atención, si bien se pudieron iniciar un montón de cosas pero lo fundamental fue que el motor no parara. No solo no paró si no que probablemente estemos cerrando los mejores años agrícolas desde hace mucho tiempo", completó Uriarte

El titular de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que el año fue "muy satisfactorio": "Enfrentamos un mundo muy difícil. Cuando asumimos hace un año no estaba planteado esto. Cayó una situación muy complicada. Cumplimos con compromisos de programa, se aprobó la LUC, el presupuesto nacional. Sentimos una importante satisfacción". Además, señaló que la prioridad estará en reactivar el empleo.

Por último, el ministro de Defensa, Javier García, destacó que la decisión de Lacalle es "muy republicana".

"Viene el presidente a ofrecer su rendición de cuentas a quienes representan hasta al último uruguayo. A decir lo que se hizo en medio de la tormenta. Está firme y el rumbo claro".