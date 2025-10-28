Ministro paraguayo ratificó paradero de Marset y citó a “amigos de Interpol de Bolivia”

Internacionales

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, ratificó este martes que cuenta con información extraoficial de que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría en Bolivia.

“Yo recibí, extraoficialmente, pero a través de fuentes muy confiables, de amigos de Interpol de Bolivia y de Paraguay, [que] empezaron a intercambiar informaciones, de que existía la posibilidad de que siga en Bolivia o que esté en Bolivia”, afirmó Riera a radio Monumental.

Las declaraciones del jerarca paraguayo se produjeron luego de que el gobierno boliviano lo cuestionara duramente por haber hecho afirmaciones similares días atrás.

Riera calificó la reacción de las autoridades bolivianas como “desmedida” y la atribuyó al contexto político del país vecino, donde “hay un Gobierno que se está yendo después de 19 años”.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Roberto Ríos, había manifestado el viernes pasado que los dichos de su par paraguayo eran “absolutamente irresponsables” y anunció que se solicitarían por vía diplomática los informes en los que se basó para realizar esa afirmación.

Riera agregó que especialistas de la Policía Nacional de Paraguay analizan el video difundido el viernes, en el que supuestamente aparece Marset junto a varios hombres encapuchados que portan armas largas y exhiben un cartel con la inscripción “Primeiro Comando da Capital”, el nombre de un grupo criminal originario de Brasil.

El ministro indicó que buscan determinar dónde fue filmado el video, si podría haber sido generado mediante inteligencia artificial y si es posible identificar a alguna persona por detalles de la grabación, con el objetivo de obtener pistas sobre el paradero de Marset, “uno de los más buscados en la región”.

Aclaró además que no tiene “ninguna señal” de que el acusado de narcotráfico se encuentre en Paraguay, ya que, dijo, “si hubiera un rumor en ese sentido, tendría a doscientas personas detrás suyo”.

Marset está prófugo desde el 29 de julio de 2023, cuando logró escapar de una operación de las autoridades bolivianas para capturarlo en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El uruguayo está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido por la Justicia de Bolivia, Uruguay y Brasil, así como por la agencia antidrogas de Estados Unidos, la Europol e Interpol.

Con información de EFE.