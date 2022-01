Ministro del Interior: “No hay que decir ya si se suspenden o no” los clásicos de verano

Política

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, visitó este jueves el departamento de Rocha, donde visitó la subcomisaría de Punta del Diablo y las seccionales de La Coronilla y Chuy. En la comisaría de La Paloma, fue consultado por la prensa sobre las bajas en el personal policial por la pandemia y también sobre la posibilidad de suspensión de los dos clásicos de verano, por dos homicidios que investiga Fiscalía en principio vinculados a enfrentamiento entre barrabravas y venganzas.

“No [se suspende el clásico]. Nosotros estamos haciendo una evaluación, todavía nos faltan informaciones. No hay que decir ya si se suspende o no se suspende. Vamos a hacer una evaluación de inteligencia, de ver cómo viene la mano con el tema de los partidos”, expresó el ministro en rueda de prensa, y reiteró la frase que dijo hace dos días en Montevideo: “Esto tiene que ser una fiesta y no una guerra”.

“Por lo tanto, vamos a procurar tener la mayor cantidad de efectivos como para que sea una fiesta, y antes de tomar esas medidas extremas vamos a hacer la evaluación de inteligencia que es necesario tener”, aseguró el ministro.

Consultado sobre la recomendación de la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) de suspender los partidos entre Nacional y Peñarol previstos para los próximos días (el sábado 22 en el Centenario y 26 de enero en el Domingo Burgueño de Maldonado), Heber dijo que su cartera “evalúa todas las opiniones”, y agregó que “incluso hay un fiscal que también dijo algo similar”.

“Pero nosotros no queremos que nos lleve por delante la violencia. A la violencia hay que combatirla. Y lo que estamos exhortando es que esto sea una fiesta. Vamos a ver cómo se comporta la situación, cuáles son los informes; todavía falta para el primer clásico, que va a ser el 26; el segundo clásico es el 29. Los problemas son el clásico por estos enfrentamientos y muchas veces estos enfrentamientos no se dan en el estadio; se dan fuera del estadio: en el barrio”, planteó el ministro en rueda de prensa transmitida por Telemundo.

“Realmente lamentamos que mucha gente arriesgue o le cueste la vida por una pasión futbolística que uno tendría que abrazar, con entusiasmo y con felicidad, y no hacer de esto una cuestión de odios y de venganza, como se está dando por parte de algunas informaciones que tenemos en redes sociales de muchos hinchas y barrabravas que no han entendido que esto está cambiando la fiesta del fútbol”, dijo Heber.

Un periodista le preguntó entonces si hay “vinculación” entre los dos homicidios de los últimos días: el de Washington Omar Simón, uno de los 16 hinchas de Nacional condenado por el crimen del hincha de Peñarol Hernán Fiorito en 2016 en Santa Lucía, murió este lunes tras ser baleado el 5 de enero en la Vía Blanca, la tradicional feria de Reyes de la avenida 8 de Octubre; y el de un adolescente de 17 años que estaba con una camiseta de Peñarol y fue asesinado a ocho cuadros del hospital donde hinchas y barras de Nacional hicieron vigilia por Simón. “No se puede adelantar esto. Lo mejor es tratar de bajar la pelota al piso y que la Policía agarre a los culpables de este último homicidio, y que la Justicia actúe con todo el peso de la ley, porque es una barbaridad lo que pasó con este muchacho, que simplemente por tener una camiseta de Peñarol fue asesinado; y creo que lo condena todo el Uruguay; no hay uruguayo que no esté condenando eso; hinchas de Nacional también lo condenan; lo deben de condenar”, manifestó.

“Esta situación es algo que nos preocupa porque hay gente que lamentablemente no ha tenido o es totalmente enajenado y realmente está usando la violencia cuando se tiene que amar al cuadro y vitorearlo y no hacer de esto una guerra”, insistió.

El ministro estableció un mojón en los conflictos entre barrabravas. “Hay una larga historia de enfrentamientos que empieza hace mucho tiempo, desde los hechos en Santa Lucía, y eso ha generado todo esto, lamentablemente. Acá lo que tiene que ver es que la Justicia falle con mucha dureza, para parar la mano en estas cosas y nuestra obligación como policías es agarrarlos: hacer la investigación y agarrarlos. Después veremos cuál fue el móvil que lo llevó a hacer esta matanza y por qué, de este joven muchacho que lamentablemente perdió la vida”, expresó.

Un día antes de estas declaraciones de Heber, el miércoles, el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, expresó su optimismo en cuanto a la posibilidad de disputar los partidos de verano. “Estamos convencidos que los clásicos los vamos a poder hacer en paz”, dijo.