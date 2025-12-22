Ministro de Turismo dijo que está en el “horizonte” quitar la visa para ingresar a EE. UU.

Montevideo Portal
El ministro de Turismo, Pablo Menoni, se refirió a la posibilidad de que los uruguayos sean eximidos de presentar visa para ingresar a Estados Unidos.
En rueda de prensa en la llegada de GOL al Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, Menoni valoró este hecho y señaló que “es una continuidad política que trasciende al gobierno. Cuando salimos y decimos que hay estabilidad en el Uruguay, esto es una prueba”.
Consultado sobre la posibilidad de que los uruguayos no necesiten visa para el ingreso a EE. UU., Menoni señaló que “está dentro de nuestro horizonte poder prescindir de la visa para que los uruguayos ingresen a Estados Unidos”.
“Esperemos concretarlo. Pero sin perjuicio de eso, además de la visa, es fundamental la conectividad anual y estable”, sostuvo.
