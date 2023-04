Ministro de Seguridad argentino contra un periodista: “No le permito que me grite”

Internacionales

El ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, se enfrentó a un periodista en una rueda de prensa, mientras él le preguntaba por la situación en materia de delitos que se vive en la provincia de Buenos Aires y sobre el rol de Sergio Berni, titular en la materia en el gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“¿Berni qué es, Dios, que está en todos lados?”, le dijo primero Fernández a un reportero, cuando este le preguntó por la situación en el partido de La Matanza y sobre qué hacía Berni al respecto.

“¿A quién van a ir los reclamos, si es él el jefe de Seguridad (de la provincia)?”, le retrucó el periodista, a lo que Fernández volvió a preguntar si Berni era “Dios”.

“Pero, ¿usted cree que los reclamos de los vecinos son inventados ministro?”, le preguntó otro, de La Nación+.

Ante esta pregunta, Fernández le dijo: “No me grite. No me grite”.

“No le estoy gritando ministro”, le respondió el notero, a lo que el jerarca kirchnerista le espetó: “Estoy hablando yo”.

“Estoy hablando yo. No me grite y estoy hablando yo. No quiero no, no le permito que me grite. No le permito, no es que usted va a hacer lo que quiero”, exclamó el titular de Seguridad del gobierno argentino.

El video fue citado en Twitter por el diputado del partido Republicanos Unidos (perteneciente a Juntos por el Cambio), Ricardo López Murphy, que le escribió a Fernández: “Te haces el vivo con los periodistas pero reculás en la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Si te queda algo de dignidad, presentá la renuncia, inepto. Tu gestión es un completo y absoluto desastre”.

Fernández le respondió: “Señor, no me hago el vivo con nadie pero no me gusta que me falten el respeto”.

“Su discurso es pueril, exhibiendo que quien pretende hacerse el guapo es usted. No reculo ni aunque vengan degollando. Me pongo a su disposición. Si me necesita para algo, sabe donde encontrarme”, expresó el jerarca.

