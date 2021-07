Ministro de Defensa: “Corresponde” retribuir económicamente a víctimas de guerrilla

Política

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, se mostró este miércoles favorable a retribuir económicamente a las víctimas de la guerrilla como una forma de reparación de lo que ocurrió años atrás en Uruguay, así como se hace a las víctimas o familiares de víctimas de la dictadura militar.

Entrevistado por el programa Primera Mañana de radio El Espectador, el secretario de Estado informó que, por disposición legal, tienen que hacer reparaciones económicas a familiares de la dictadura y, en ese marco, planteó la posibilidad de hacer lo mismo con las familias o las víctimas de la guerrilla.

"Ahora por disposición legal, por ejemplo, tenemos reparaciones económicas para víctimas o familiares de las víctimas para la dictadura, que fue el hacerse cargo por parte del Estado de las circunstancias que se habían vivido. Uno razona y dice: víctimas hubo, terribles, de un momento negro de nuestra historia, de protagonistas que estuvieron enfrentados. También hubo víctimas de las guerrillas y de los grupos armados y yo creo que corresponde una reparación económica para las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla", aseguró el titular de Defensa.

Asimismo, planteó que dar esa reparación económica es defender los derechos humanos de una forma integral. "¿No es una forma de tener una concepción integral de los derechos humanos? Cuando defendemos los derechos humanos se defienden integralmente, no es que se defienden los derechos para unos y no hay para otros. Si la concepción tiene que ser integral y nosotros miramos para adelante, no con concepto de vidrio retrovisor sino con concepto de futuro, no contribuye a esa paz la capacidad de reconocer que en Uruguay hubo mucho sufrimiento, que no fue en un solo sentido y mitigar de alguna forma las consecuencias", opinó.

En este sentido, también consideró que actualmente las Fuerzas Armadas tiene una integración a la sociedad civil "plena" y que eso se constató en los trabajos que realizaron los soldados en época de pandemia.

"Lo que yo constato, lo que vemos todos en la vida cotidiana es una integración absoluta. Vemos a un soldado, de cualquiera de las Fuerzas, durante este año y medio la presencia y el protagonismo en la ayuda y la colaboración con respecto a la pandemia ha sido impresionante", indicó.

"Desde vacunatorios, rastreadores, carpas en los hospitales, traslados de vacunas, controles de frontera, todo lo que usted quiera. Montevideo es más frío y distante, pero si vas al interior el soldado es parte de la comunidad, lo que pasa es que a veces los soldados viven en los lugares más distantes del centro", agregó.

Sin embargo, indicó que esto no quiere decir que haya sectores políticos, que generan impactos en la opinión pública, "que tienen prejuicios ideológicos" contras las Fuerzas Armadas.

"Si usted tiene un expresidente que los soldados son carne con uniforme, vaya que no hay un prejuicio ahí. Son esas cosas que uno debe tener mucho cuidado en decir porque es un agravio que hieren profundo. Aparte son de una gravedad del punto de vista de la humanidad. A pesar de todo, las Fuerzas Armadas se iniciaron por decisión del comando del Ejército un proceso de análisis de un período histórico que tiene muchos cambios en Uruguay, en la región y en el mundo", señaló.

Finalmente, García dijo que en Uruguay hay que comprender que se pueden escuchar opiniones distantes y respetarlas o "aceptarlas con tolerancia". "Debería ser así, es decir, el Uruguay es plural donde convivimos, aunque pensemos muy diferente", concluyó.