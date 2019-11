Ministro de Ciudadanía de Brasil será quien comparecerá a la asunción de Alberto Fernández

Internacionales

Tras la victoria de Fernández en las urnas, Bolsonaro anunció que no pretendía felicitarle y adelantó que tampoco estará presente en su investidura, prevista para el próximo 10 de diciembre.

El ministro de la Ciudadanía de Brasil, Osmar Terra, representará al presidente Jair Bolsonaro en la investidura del mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández, confirmó este miércoles el portavoz de la Presidencia, Otávio Rêgo Barros.



En un primer momento se llegó a conjeturar que Bolsonaro sería representado por el vicepresidente Hamilton Mourao, pero el portavoz de la Presidencia confirmó la tarde de este miércoles que Osmar Terra será el encargado de viajar a Buenos Aires.



Rêgo Barros subrayó que el ministro de la Ciudadanía es un "ciudadano" de Río Grande do Sul, estado fronterizo con Uruguay y Argentina, y habla un "castellano fluido".



"Es un representante digno de nuestro país, de nuestra diplomacia, de nuestras relaciones bilaterales con Argentina", resaltó el portavoz.



De esa forma, será la primera vez desde 2003 que un jefe de Estado brasileño no participa en la toma de posesión de un presidente de Argentina, el tercer socio comercial de Brasil a nivel mundial y el primero en la región.



Durante la campaña electoral, Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, profirió duras críticas contra Fernández, a quien llegó a calificar de "bandido de izquierdas", y expresó explícitamente su apoyo al actual presidente, Mauricio Macri, derrotado en las urnas.



También descalificó a la exmandataria Cristina Fernández, electa vicepresidenta en la fórmula encabezada por Fernández, de quien ha dicho en forma despectiva que pertenece "al mismo grupo que Lula", el venezolano Nicolás Maduro y el fallecido cubano Fidel Castro, entre muchos otros líderes de izquierdas latinoamericanos.



La posición asumida por Bolsonaro en relación a las elecciones en Argentina ha sembrado temores sobre la forma en que se relacionarán ambos Gobiernos a partir de diciembre, sobre todo por su condición de socios estratégicos y miembros del Mercosur, bloque que también integran Uruguay y Paraguay.



Asimismo, este miércoles, una comisión del Parlamento brasileño aprobó una moción de censura contra el presidente electo de Argentina, quien ha pedido la libertad del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción.



La resolución se adoptó en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, que preside el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, y fue presentada por el diputado Luiz Philippe de Orleans y Bragança, miembro de la antigua familia real brasileña.



El documento aprobado dice que Fernández ha demostrado un nulo "respeto por las decisiones de las instituciones judiciales del Estado brasileño" y faltó al "decoro internacional, que se precia por las buenas relaciones diplomáticas", con su "activismo político en cuestiones internas de Brasil".

Información de EFE