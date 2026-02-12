Ministerio del Interior firmó convenio “histórico” con sindicatos policiales: los detalles

Política

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior anunció la firma de un convenio colectivo “histórico” con la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) que establece mejoras salariales y una serie de compromisos vinculados a las condiciones laborales del personal policial.

El acuerdo fue suscripto en el marco de la negociación colectiva, con la participación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros organismos del Poder Ejecutivo. Según informó la cartera, se trata del primer convenio de estas características alcanzado en un ámbito tripartito para el sector policial.

Entre los principales puntos del convenio se incluye la asignación de una partida anual de $200 millones, prevista en la Ley de Presupuesto, que comenzará a ejecutarse a partir de 2027. Ese monto estaba condicionado a la concreción de un acuerdo en el ámbito de la negociación colectiva.

El texto también prevé la creación de comisiones de trabajo para abordar distintos temas, entre ellos, el régimen de certificaciones médicas e incapacidad laboral, así como aspectos vinculados a la salud mental y otras condiciones de desempeño del personal.

En relación con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Ministerio del Interior se comprometió a impulsar gestiones administrativas vinculadas al reconocimiento de la insalubridad de determinadas tareas.

Asimismo, el convenio contempla mecanismos para atender situaciones financieras del funcionariado y disposiciones referidas a licencias gremiales y a la prevención de situaciones de violencia basada en género en el ámbito laboral.

Durante la firma, las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo destacaron el proceso de negociación desarrollado en los últimos meses. Desde la representación sindical, en tanto, se señaló que el acuerdo constituye un avance en el reconocimiento de demandas del sector y que se continuará trabajando en futuras instancias de diálogo.

El convenio se enmarca en las discusiones previas al envío del proyecto presupuestal al Parlamento y abre una nueva etapa en la negociación colectiva dentro del ámbito policial.

