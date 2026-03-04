Ministerio del Interior busca a tres hombres por homicidios en Cerro y Plácido Ellauri

Policiales

El Ministerio del Interior (MI) solicitó la colaboración de la población, con el objetivo de ubicar a tres hombres que son requeridos por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en Montevideo, uno en el barrio Cerro y otro en Plácido Ellauri.

Uno de los casos ocurrió el 12 de enero en el Cerro, en la zona de pasaje La Vía y Camino Paso de Morlán. En el lugar se produjo un ataque armado terminó con un joven de 19 años asesinado, mientras que otro de 20 resultó herido.

Por este crimen, la Policía busca a Alexander Rodríguez Velásquez, de 27 años, y a Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24, quienes se encuentran requeridos por su presunta participación en el homicidio.

Además, la cartera busca la ayuda de la población para localizar a Marcelo Alejandro García Piñeyro, de 28 años, requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 13 de febrero en la zona de Plácido Ellauri.

En ese caso, la víctima fue un hombre de 29 años, atacado a balazos en la intersección de Matilde Pacheco y Julio Da Rosa. El hombre fue encontrado con múltiples heridas de arma de fuego y trasladado a un centro de salud, donde personal médico constató su fallecimiento.

