Ministerio del Interior abrió llamado para un programa con sueldo de $ 121.000: el detalle

El Ministerio del Interior abrió un llamado laboral para contratar a dos profesionales de Educación Física en el marco del Programa Integral de Seguridad Ciudadana II, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La convocatoria se realiza bajo la modalidad de consultoría y está orientada a la implementación del programa “+Igualdad en Movimiento”, una iniciativa que apunta a prevenir la violencia —en particular la basada en género— a través de intervenciones socioeducativas en el territorio.

El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, con posibilidad de renovación sujeta a la continuidad del programa y a la evaluación del desempeño. Se trata de una contratación por servicios, por lo que no genera vínculo funcional con el Estado, sino que se rige por las normas del BID para consultorías individuales.

Según las bases, los profesionales seleccionados deberán cumplir una carga de trabajo definida por el programa, que implica presencia en territorio, planificación de actividades y coordinación con equipos técnicos. El rol combina trabajo práctico con adolescentes y tareas de preparación, seguimiento y evaluación.

En cuanto a la remuneración, el llamado fija un monto mensual de $121.220 más IVA, reajustable de acuerdo a los incrementos generales que se otorguen a los funcionarios de la administración central. Los pagos se realizarán en moneda nacional y no se reconocerán costos adicionales por otros conceptos vinculados a la consultoría.

El llamado está dirigido a personas con título de profesor o licenciado en Educación Física reconocido en Uruguay. Como requisito excluyente, se exige al menos un año de experiencia en trabajo con adolescentes en ámbitos educativos o comunitarios.

Además, los postulantes deberán: tener nacionalidad de un país miembro del BID, residir en Uruguay, dominar el idioma español, no figurar en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales y no contar con antecedentes o sanciones incompatibles con el trabajo con adolescentes, requisitos que son obligatorios para avanzar en el proceso.

El proceso asigna puntajes tanto a la formación como a la experiencia. Se valorará especialmente la capacitación en género, masculinidades y prevención de la violencia, en línea con el enfoque del programa. También se tendrá en cuenta la experiencia en programas sociales, trabajo comunitario, metodologías participativas y desempeño en equipos interdisciplinarios. A su vez, se ponderará la experiencia en actividades recreativas, corporales o deportivas con objetivos educativos.

El rol implica diseñar y ejecutar propuestas que, a través de la actividad física, promuevan vínculos igualitarios, cuestionen estereotipos de género y prevengan conductas violentas. Además, deberán coordinar con otros técnicos, participar en instancias de planificación y realizar el seguimiento de los participantes.

Las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida en las bases del llamado, que incluye antecedentes formativos y experiencia laboral. El proceso de selección se realizará en función de los méritos acreditados y podrá incluir otras etapas de evaluación definidas por el programa.