Ministerio del Interior abrió llamado laboral con sueldo de más de $55 mil: los requisitos

El Ministerio del Interior abrió un nuevo llamado laboral para vacantes en la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional para un puesto de 40 horas semanales contractuales por un sueldo de $ 55.659 nominales.

El horario para el puesto es de 6 horas diarias, de acuerdo con las necesidades de la Unidad y los requerimientos del Servicio (en relación con turnos o días). La persona que se postule deberá contar con disponibilidad para trasladarse a otros departamentos del país y para recibir capacitaciones donde y cuando surja la necesidad.

Requisitos generales y obligatorios:

· Ser ciudadano natural o legal con más de cinco años de ejercicio al vencimiento de la inscripción.

· Poseer entre 18 a 45 años cumplidos al día de cierre del periodo de inscripción.

· Cédula de identidad vigente y en buenas condiciones.

· Credencial cívica y constancias de voto.

· Buena conducta, la que será probada mediante Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la autoridad competente.

· Carné de salud vigente.

· Residencia en los departamentos de Montevideo, Canelones o San José

· CV Digital (ver literal E del punto 6)

A continuación, las bases completas:

Bases Generales by Montevideo Portal