Ministerio de Vivienda lanzó “herramienta revolucionaria” para la construcción de casas

Política

Montevideo Portal

La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, brindó una conferencia de prensa este lunes para lanzar una "revolucionaria herramienta" que permitirá "facilitar y dinamizar" la construcción de casas en todo el país. En este sentido, se aprobó hoy el Reglamento para Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada.

Según explicaron, se trata de un instrumento que regula el otorgamiento, la renovación, la suspensión y el retiro, así como el control y ejecución de obras que utilicen Sistemas Constructivos No Tradicionales (SCNT) con certificado de inscripción de un Sistema Constructivo al Registro de Sistemas Constructivos No Tradicionales por Declaración Jurada (CIR).

Para poder inscribirse se necesita este certificado para la utilización de los sistemas constructivos no tradicionales en todos los programas de vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT).

"Hemos recibido el interés de muchísimas empresas y personas que tienen sistemas que están trabajando en Uruguay por poder trabajar con el Ministerio de Vivienda. Es más, inclusive, algunos de ellos nos han manifestado que tienen la intención de enseñar cómo trabajar con ese nuevo sistema", aseguró Irene Moreira en la conferencia.

Por su parte, en un comunicado, el MVOT expresó que son válidas las normas internacionales como Eurocódigo, ASTM, NBR, IRAM, CIRSOC, NCH y las directrices del SINAT de la Secretaría Nacional de Habitaciones del Ministerio da Ciudades de Brasil.

"Los sistemas que cuenten con Certificado de Aptitud Técnica del exterior deben cumplir con los estándares de desempeño establecidos por el MVOT", indica el comunicado.

El otorgamiento del CIR no superará los noventa días corridos a partir del ingreso de la solicitud, para aquellas propuestas que no tengan observaciones ni consultas durante el trámite. Aquellos que tengan que renovar el CIR deben ser solicitados por su titular, representante legal o apoderado con una antelación no menor a los treinta días corridos previo al vencimiento. "La no solicitud de renovación en tiempo y forma hará que el CIR caduque, retirándolo del Registro de SCNT del MVOT, por lo que quedará inhabilitado", añaden.

Finalmente, entre otros detalles, indican que las obras que utilicen un SCNT deben ser realizadas por una persona jurídica o empresa unipersonal comprendida dentro de las categorías Arquitectura e Ingeniería establecidas en el Registro Nacional de Empresas y Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

"Para contratar personal el titular o permisario debe contará con certificado VECA (Valor Estimado de Contratación Anual) emitido por el MTOP, y deberá estar acreditado en las especialidades correspondientes a los rubros arquitectura de vivienda o similares", añade la comunicación.

Montevideo Portal