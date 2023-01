Ministerio de Turismo clausuró agencia de viajes denunciada; Interpol busca al dueño

Policiales

Tras recibir a tres damnificados, la cartera inspeccionó el domicilio del individuo y confirmó que hacía días que no estaba ahí.

El Ministerio de Turismo dispuso la clausura preventiva de la agencia de viajes Ando Viajando, tras haber recibido tres denuncias por presunta estafa de clientes que compraron paquetes turísticos al operador, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con el subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio.

El jerarca dijo que no se trata formalmente de una agencia de viajes, debido a que no era un operador registrado ante el ministerio. “Es una persona que empezó a vender pasajes, servicios y no está registrado, cosa que es obligatoria”, dijo.

Explicó que el ministerio recibió a los damnificados y tomaron las denuncias que hicieron contra el vendedor y que, a raíz de eso, se realizó la inspección del domicilio donde figuraba asentada la empresa, que era la vivienda del individuo.

“Se mandó una inspección enseguida y el resultado es que no se encontró a la persona, y que incluso el portero manifestó que hace días no se lo encontraba por ahí”, narró.

Este jueves, El Observador informó que el operador se fugó y que a raíz de las denuncias, Interpol publicó una alerta amarilla para su búsqueda, lo que fue confirmado por Monzeglio, que señaló que no se conoce el paradero del hombre.

“Nosotros, como Ministerio de Turismo, lo que tenemos que hacer es justamente ver si está registrado y tomar las denuncias. Esté o no registrado. Si hubiera sido el caso, se seguía un procedimiento un poco más tradicional, se iba al lugar, se hacían varias inspecciones. Pero esta persona ya se había ido del lugar antes [de] que nosotros recibiéramos la denuncia”, afirmó el viceministro.

Según el decreto de clausura, el Departamento de Fiscalización de Prestadores de Servicios Turísticos inspeccionó la dirección de la empresa, ubicado en Cordón, este jueves 19 de enero de 2023, “constatando un domicilio particular, sin cartelería de agencia de viajes”.

La norma reza: “De acuerdo a lo manifestado por el recepcionista del edificio, si bien allí es el domicilio [del hombre denunciado], desconoce si utiliza el apartamento; en dicho acto se solicita subir al apartamento para verificar la existencia o no de cartelería anunciadora de agencia, no pudiendo acceder al mismo por no estar autorizados”.

Actualmente trabaja en el caso la División de Servicios Jurídicos y Notariales del Ministerio. “Por tratarse de un prestador irregular, no tiene constituida garantía de funcionamiento, motivo por el cual los damnificados que así lo entienden pertinente deberán recurrir a la vía judicial (civil y/o penal) a efectos de obtener la satisfacción de su pretensión”, establece el decreto.

También Fiscalía General de la Nación trabaja en el caso. Según dijeron fuentes del organismo, se han presentado denuncias contra Ando Viajando en diversas seccionales policiales del país, y que la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación de la Fiscalía está trabajando en la posibilidad de conectar todas esas denuncias, para “hacer más eficiente la investigación” y que no se lleven por separado, sino que puedan conectarse y que se asigne el caso a una misma fiscalía. Algunas de esas denuncias fueron presentadas en seccionales del interior del país. Aún no se asignó un turno fiscal.

Monzeglio apuntó que este tipo de casos reafirman la recomendación de la cartera que aconseja que, al momento de comprar algún servicio turístico, entrar a la web del ministerio y fijarse en la lista de los operadores registrados, a modo de precaución. “Cuando no estás hablando de empresas muy reconocidas, hay que entrar a la página”, señaló.