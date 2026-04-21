Ministerio de Justicia: Díaz dijo que acuerdo entre organismos terminó y pasa a Parlamento

Montevideo Portal

El pasado 2 de marzo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció en su Rendición de Cuentas ante la Asamblea General que el gobierno buscaba avanzar en la creación de un Ministerio de Justicia, lo que generó críticas de la oposición.

En dicha instancia, el mandatario afirmó que la cartera apuntará a la “apertura de archivos y democratización de la información”, como también a una reforma del Código del Proceso Penal “para reforzar garantías fundamentales y modernizar el régimen de medidas cautelares”.

Ante esto, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay llevó adelante, el pasado lunes 13 de abril, una charla sobre el proyecto del gobierno. Allí, Eduardo Lust apuntó que el Poder Judicial funciona bien y que, si bien no todo el mundo logra procesos justos, es una realidad que las personas pueden denunciar o defenderse en los caminos ya pautados por la ley.

Este martes, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, afirmó en rueda de prensa consignada por Subrayado, que el trabajo y las coordinaciones entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas “se terminaron”, por lo que “ahora quedan las definiciones políticas respecto de cuándo se reenvía el proyecto al Parlamento”, dijo, aunque advirtió que hasta el momento el proyecto está a consideración de Presidencia.

Sobre el momento en el que los jerarcas enviarán el proyecto para que se trate en el Parlamento, aseguró que Orsi analiza si enviarlo en la Rendición de Cuentas o si lo hará fuera de ese período.

“Pretendemos un debate conceptual y a la altura de lo que estamos discutiendo. No ingresar a determinadas áreas o bajar a determinados niveles que no le hacen bien a la política, a la democracia y al país, pero no vamos a seguir trabajando y no hay preocupación; al contrario, hay un compromiso”, sentenció.