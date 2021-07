Ministerio de Defensa eliminó celiaquía como prohibición para ingresar a las FF.AA.

Política

El ministro Javier García dijo que la ordenanza anterior “podría tener explicación en el pasado, pero hoy no tiene ninguna explicación”.

No va más

El Ministerio de Defensa Nacional aprobó una ordenanza por la que se elimina la prohibición de que los celíacos puedan ingresar a las Fuerzas Armadas, ampliando así la disposición que ya se había adoptado en 2020 para las escuelas militares, según anunció este miércoles el ministro Javier García.

García junto al presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, participó en el acto de inauguración de obras en el hospital de ojos, las que estuvieron a cargo de personal de la Dirección de Arquitectura e Infraestructura Hospitalaria de Sanidad de as Fuerzas Armadas, en el marco de un convenio firmado por el Ministerio de Defensa en noviembre del año 2009. Se trata de un nuevo block quirúrgico y farmacia.

El ministro de Defensa dijo que en declaraciones consignadas por Presidencia que estas son "lindas cosas que tiene la articulación de diferentes instituciones públicas, cada uno pone lo mejor de sí y su especialidad y ganan todos". "En este caso Sanidad de las Fuerzas Armadas coloca un equipo de gente, en verdad es una persona, Oscar Díaz, que, con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño también trabaja en todo lo que es la parte de albañilería y la contrapartida que se obtiene por parte de Asse del Hospital Saint Bois, el tratamiento, por ejemplo, de cataratas u operaciones a personal beneficiario, personas beneficiarias de Sanidad de las Fuerzas Armadas", explicó.

Por otra parte, el ministro habló de la ordenanza que aprobó en las últimas horas, que elimina como prohibición para ingresar a todos los ámbitos de las Fuerzas Armadas, la condición de celíaco por parte de una persona. "Esas cosas que vienen de muchos años, quizás tuvieron explicación o pueden haber tenido explicación hace muchos años, pero los avances científicos y terapéuticos lo han resuelto. Hasta el día de hoy estaba prohibido que una persona que quisiera entrar en las Fuerzas Armadas como soldado, si era celíaco pudiera hacerlo", explicó.

Además, sostuvo que "podría tener explicación en el pasado, pero hoy no tiene ninguna explicación. Que una persona no pueda comer harinas de trigo, avena, cebada y centeno no puede ser un impedimento en el mundo de hoy para desarrollar ninguna actividad de este tipo. Entonces, tomamos la decisión de eliminar a la celiaquía como impedimento para ingresar a las Fuerzas Armadas. Habíamos comenzado con las Escuelas de formación militar, que es donde se forman los oficiales, y lo extendimos a todo el personal militar y terminamos con una discriminación", subrayó.

García opinó que se trataba de "una discriminación de esas que a veces pasa medio bajo ruido, una discriminación que pasa por lo que puede alimentarse uno. No puede ser de ninguna manera un impedimento para el desarrollo de una tarea laboral o profesional no poder comer harina. Es una cosa que en el siglo XXI es insólita y por eso la eliminamos", puntualizó.