Ministerio de Ambiente analiza propuesta tras suspensión del megabasurero en Canelones

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se hizo presente este miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para dialogar sobre la rendición de cuentas que involucra a su ministerio. En ese marco, a la salida, brindó una rueda de prensa en la que dio su parecer del encuentro.

“Básicamente los legisladores nos consultaron sobre cuestiones generales vinculadas a la gestión del Ministerio de Ambiente, a la organización, a todo lo que tiene que ver con las nuevas direcciones nacionales, a todo lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Fue un paneo general sobre las grandes líneas de acción del ministerio. Fue una instancia bien oportuna para poner en valor muchas de las cosas que el ministerio está haciendo”, aseguró en primer lugar.

En otros asuntos, se refirió a las cianobacterias, una problemática que acecha a las aguas del país, sobre todo en la temporada estival. El secretario de Estado afirmó que la situación de escases hídrica y el aumento de las temperaturas “es el caldo de cultivo ideal para la generación de estos elementos”.

Asimismo, el dirigente del Partido Colorado agregó que la situación va a cambiar “si cambiamos las cosas que hacemos”. “Son temas más profundos, no hay una solución inmediata para estos temas porque si no cambiamos los procesos productivos, si no dejamos de arrojar aguas hervidas sin tratamiento a los cursos de agua, si eso no pasa no dejarán de aparecer las cianobacterias. La transformación pasa por otro lado”, sostuvo.

El ministro de Ambiente indicó que todavía no hay una solución específica en la fuente para poder eliminar estos organismos microscópicos. “Vamos a probar con alguna de ellas, con las boyas o con alguna aplicación, sobre todo en las tomas de agua potable, pero solución en la fuente todavía no hay. Entonces, la solución tiene que ver con que no generemos el monstruo, con que las prácticas sean otras y que no se generen los problemas, sino claramente no va a haber solución de fondo”, añadió.

Por último, consultado sobre el Centro de Exposición final de Residuos que iba a construirse en Canelones, Peña admitió que el proyecto está suspendido y que se están estudiando “otras alternativas”. Adelantó que se está estudiando una iniciativa privada que uniría a Montevideo con Canelones, pero que están a la espera de resultados de esa iniciativa. “Estamos trabajando en alguna otra solución si es que esta no prospera”, reconoció.

“Estamos avanzando, todavía sin solución definitiva, ustedes saben que la localización de ese lugar es muy compleja desde el punto de vista social, es decir, hay una gran resistencia, resistencia. También eso es un problema ambiental, la resistencia de la población de un lugar con una fuerte ruralidad, donde si bien ambientalmente desde el punto de vista técnico están salvadas las restricciones, la vida cambia por allí porque irían 130 camiones por día. Estamos tratando de encontrarle la alternativa, si no se logra habrá que volver a evaluar esta posibilidad”, aseguró.

“A nivel hídrico, según los informes técnicos, no habría riesgos prácticamente o tenderían los riesgos a cero para comprometer este curso del Solís, que es reserva de agua dulce. De todos modos, instalar allí un centro de disposición de estas características porque son muchas toneladas por día, cambia el lugar, la ruralidad, la cuenca, donde la intención de los desarrolladores es que eso aspire a ser un lugar de reserva natural en un curso que hoy se encuentra casi inmaculado, entonces allí nosotros también sentimos una responsabilidad de tratar de buscar otra solución”, concluyó.

