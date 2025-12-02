Locales

Mínimos requisitos y salario atractivo: llamado a concurso para 150 cargos en el INR

El Ministerio del Interior convoca a un concurso abierto de oposición y méritos para cubrir 150 cargos de Agente Ejecutivo destinados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en el área metropolitana.

Esta iniciativa se enmarca en las acciones implementadas para fortalecer el sistema penitenciario y forma parte de los 2.000 nuevos funcionarios policiales ejecutivos previstos en el presupuesto nacional.

De acuerdo con lo informado por dicha secretaría de Estado, el llamado tiene como objetivo conformar un orden de prelación para cubrir cargos vacantes, así como aquellos que se generen, pertenecientes al Escalafón “L” Policial, Subescalafón Ejecutivo, en la jerarquía de agente, con destino a dependencias del INR en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.

Las inscripciones están habilitadas hasta el 15 de diciembre de 2025, mediante el formulario disponible. Los postulantes podrán acceder a las bases generales, donde se detalla toda la información sobre requisitos, documentación, etapas del concurso y características del cargo.

Según el contenido de las bases del llamado, el aspirante percibirá mensualmente el equivalente a un salario mínimo nacional, durante el proceso de formación y hasta su ingreso al respectivo cargo o función. Una vez egresad, el nuevo agente percibirá un sueldo de $U 61.175 a enero de 2025, que incluye presentismo y compromiso de gestión.

En cuanto a requisitos académicos, el aspirante deberá tener aprobado en forma completa al vencimiento de la inscripción, el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o su equivalente en el Consejo de Educación Técnico Profesional - UTU.

Asimismo, deberá tener entre 18 y 35 años.

Para inscribirse es necesario completar el siguiente formulario.

Correo electrónico de consultas: [email protected]

Teléfono: 2030 9017