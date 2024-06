Militares se retiran de la sede del Ejecutivo de Bolivia tras intento de golpe de Estado

Los militares fuertemente armados que tiraron con un tanque las puertas de la sede de gobierno de Bolivia, bajo el mando del que hasta hoy era el comandante general del Ejército boliviano Juan José Zuñiga, decidieron retirarse.

El presidente boliviano, Luis Arce, reemplazó a todo el alto mando militar, tras lo que consideró como un “intento de golpe de Estado”. Las tropas al mando del destituido Zúñiga salieron de la Plaza de Armas luego de varias horas de la movilización.

Arce denunció este miércoles “movimientos irregulares” de militares en frente a la sede del gobierno en la ciudad de La Paz, mientras que ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados.

Por su parte, el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) dijo que se gestó un “golpe de Estado” en el país, después de que se conociera un despliegue “irregular” de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz.

También convocó a una “movilización nacional para defender la democracia”, y acusó Zúñiga de estar a la cabeza de la operación militar.

Varios videos se publicaron en redes sociales, tanto al principio de la movilización como cuando Zúñiga se retiró.

Bolivia coup leader General Zuniga has left Plaza Murillo in his armoured vehicle.



It appears that the military is withdrawing. pic.twitter.com/zG9e92MWmq