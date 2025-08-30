Militantes del Frente Amplio inauguraron comité de base en homenaje a José Mujica

Política

Militantes del Frente Amplio del Cerro inauguraron este sábado un nuevo comité de base en homenaje al expresidente José Mujica, fallecido en mayo pasado. El espacio lleva su nombre y está ubicado en Holanda y Grecia, en el garaje de la casa de la militante Karina Khoulmanian.

El acto contó con la presencia de la exvicepresidenta y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, el presidente del FA Fernando Pereira, la diputada Sol Maneiro y otros referentes de la fuerza política.

Topolansky dijo a los presentes que “no dejen la militancia” debido a que “siempre tiene que haber gente nueva”, siendo “el mejor síntoma que puede tener cualquier agrupamiento político y eso es el mejor homenaje a todos”. También comentó que dio “algunos consejos” con respecto al Presupuesto. Además analizó que es “una frazada corta para necesidades largas”.

Khoulmanian explicó que el comité fue creado por iniciativa de un grupo de vecinos frenteamplistas, los cuales prefirieron “empezar de cero y hacer adherentes nuevos”. Agregó que la elección del nombre se debe a que este año, tras la muerte de Mujica, “creíamos que era un buen homenaje para él en esto de que los sueños hay que pelearlos para que sean menos sueños y más realidad. Pelear por un mundo más justo y mejor para todos. Y que en eso siempre está el Frente Amplio”.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira resaltó “la esencia misma del Frente Amplio”, que según él es “cómo se construye una comunidad, cómo se construye un espacio de reflexión, de pensamiento político, de debate político”.

