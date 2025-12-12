Policiales

Miles de perfumes y un camión brasileño: el detalle de incautación millonaria de Rivera

Montevideo Portal

Una operación conjunta de fuerzas de seguridad y aduanas denominada Operación Ñemonda logró la incautación de más de 226.000 perfumes apócrifos que se intentaban ingresar y distribuir desde el free shop Curi, en la frontera norte del país.

Según informó el Ministerio del Interior, el procedimiento se centró en una maniobra irregular vinculada a un free shop de la ciudad de Rivera investigado por la Dirección de Investigaciones Regional Norte y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera de la Dirección Nacional de Aduanas.

Durante la inspección de un camión con destino a Brasil —que transportaba un contenedor con cajas identificadas como perfumes de marcas internacionales—, las autoridades determinaron que se trataba de productos apócrifos de alto valor comercial. En total fueron hallados 226.080 perfumes falsificados, que simulaban fragancias de prestigiosas marcas, como Chanel, Paco Rabanne y Carolina Herrera.

El primero de los hallazgos consistió en 792 bultos con 114.048 unidades de perfumes, los cuales fueron retirados del contenedor y trasladados a dependencias judiciales por orden de la jueza a cargo.

Posteriormente, una nueva intervención en el mismo free shop permitió incautar otros 778 bultos con 112.032 unidades más. La valoración preliminar de la mercadería supera los $ 450 millones.

Tras la incautación, las autoridades judiciales dispusieron el decomiso de los productos y de los vehículos involucrados, mientras que se informó a los representantes legales de las marcas afectadas, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Marcas nº 17.011.

Montevideo Portal