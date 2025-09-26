Internacionales

Milei tuvo una semana cargada de reuniones en EE.UU., pero queda una incógnita

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

En una semana intensa y con una agenda cargada de reuniones, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajó nuevamente a Estados Unidos y mantuvo distintos encuentros trascendentales para el rumbo político y económico del país.

El primero de ellos, el más importante, fue la reunión bilateral con el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump.

El mandatario estadounidense ratificó su apoyo al gobierno argentino a través del Tesoro Nacional, con un préstamo de US$ 20.000 millones.

Posteriormente, Milei se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Argentina viene llevando adelante un programa económico bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y, en estas reuniones, avanzaron en ajustes vinculados al plan.

El presidente también disertó en la Asamblea General de la ONU, donde reafirmó el programa económico, político y las relaciones internacionales que sostiene Argentina con distintos países.

Queda la incógnita: ¿cuál será el impacto político, económico y electoral de este viaje de Milei a Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre?

