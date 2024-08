Milei trató a Lula de “ignorante y estúpido” y luego pidió a Brasil asumir su diplomacia

La embajada de Brasil en Caracas asumirá la representación de la Argentina en esa ciudad tras el cierre de su sede diplomática, luego de la expulsión de sus miembros, que deberán dejar el país este jueves.

Según consigna el matutino porteño La Nación, la representación diplomática busca mediar y articular entre Argentina y Venezuela ante la ruptura de los canales directos de diálogo. Fundamentalmente apunta a garantizar los derechos de ciudadanos o empresas argentinos en suelo venezolano, ante la falta de un representante propio.

Los cinco diplomáticos argentinos dejarán hoy Venezuela para ir primero a Portugal y de allí, previo paso por Madrid, llegar a Buenos Aires en la madrugada del sábado. Lo harán no solo los cinco miembros del cuerpo diplomático, sino también sus familiares, lo que suma un total de 14 personas. En la embajada argentina también hay seis asilados políticos. Se espera obtener para ellos un salvoconducto que permita trasladarlos a otras embajadas, probablemente de países de la Unión Europea.

De acuerdo con el citado medio, la decisión de Brasil “constituye un gesto del gobierno de Lula da Silva, que viene de un período de relación tensa con el presidente Javier Milei”.

Apenas horas antes de apelar a la colaboración brasileña, Milei se había expresado en términos insultantes para con su par brasileño. En la red social X, el mandatario argentino Milei señaló a Lula da Silva como “cómplice” del régimen de Nicolás Maduro.

“Otra vez y van... Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado”, escribió Milei, en referencia a los presidentes de Brasil y Colombia, y también sobre el exmandatario mexicano, Andrés López Obrador.

