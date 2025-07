Milei pidió al Mercosur “más libertad”: “Emprenderemos el camino acompañados o solos”

Política

Montevideo Portal

La cumbre de jefes de Estado del Mercosur se desarrolla durante la mañana de este jueves en Buenos Aires, donde Argentina entregará a Brasil la presidencia pro tempore del bloque regional.

En la reunión están presentes Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Luis Arce (Bolivia).

El presidente argentino, Javier Milei, fue el primer presidente en tomar la palabra. Allí puso énfasis en combatir el crimen transnacional, y en particular se refirió a trabajar entre los estados para impedir el avance de los grandes grupos criminales brasileños.



También manifestó que el objetivo del bloque debe ser las medidas “pro libertad” y que, si no, reclamarán más flexibilidad al bloque. “Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos, porque como ya he dicho Argentina no puede esperar. Necesitamos más comercio, más inversión de manera urgente, y por eso necesitamos más libertad de manera urgente”. dijo.

A su turno, Lula da Silva señaló la relevancia del arancel externo común para blindar la economía regional y de “resguardar la autonomía en un mundo cada vez más polarizado”. El presidente brasileño repasó distintos puntos que abordará su presidencia pro tempore, desde asuntos de integración comercial, a inversiones o seguridad.

Sobre el final de su discurso, Lula recordó al expresidente uruguayo José Mujica y al papa Francisco.

Por su parte, Orsi comenzó su oratoria promoviendo “una integración más profunda y ambiciosa”. “Debemos aspirar a perfeccionar la zona de libre comercio. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a un contexto internacional profundamente distinto”, señaló.

“Es fundamental reafirmar que el Mercosur constituye una región de paz, de diálogo y de respeto a los derechos humanos”, dijo después y apuntó al objetivo del “desarrollo económico”.

El presidente también dijo que “Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo” que hace “imprescindible la ampliación de los mercados”, sobre todo en la región Asia-Pacífico.

En ese sentido, Orsi planteó abordar con “creatividad” y “consenso” otorgar a los socios la posibilidad de “distintas velocidades” en los acuerdos comerciales.

“En un momento en el que el mundo se complicó, el Mercosur demostró tener capacidad de negociación y la flexibilidad necesaria para alcanzar acuerdos que nos beneficien a todos. Podemos pensar distinto, y eso es natural, pero pudimos sentarnos a dialogar. Y así fue cómo avanzamos”, sostuvo.

Seguí en vivo la cumbre de jefes de Estado:

Durante las reuniones previas de cancilleres y ministros de Economía, celebradas el miércoles, se anunció el cierre de las negociaciones con la EFTA (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), lo que supone la antesala a la esperada ratificación del acuerdo con la Unión Europea alcanzado el pasado diciembre.

La cumbre también reafirmará la importancia que tiene para el bloque el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, firmado en diciembre pasado tras 25 años de negociaciones. El texto aún debe ser ratificado por los países europeos y enfrenta la oposición de Francia.

Más allá de los asuntos del bloque regional, la agenda política de este jueves estará dominada por la visita prevista del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Cristina Kirchner en prisión domiciliaria en Buenos Aires.

Montevideo Portal