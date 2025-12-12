Milanesas hechas con papel higiénico y cartón: insólito hallazgo de bromatología argentina

Curiosidades

Un control rutinario de bromatología realizado en Santiago del Estero, Argentina, derivó en el cierre inmediato de un puesto de comida cuando se descubrió que las “milanesas” que ofrecía estaban compuestas por papel higiénico y cartón en lugar de carne.

El comerciante, oriundo de San Miguel de Tucumán y propietario del carrito “Trico”, fue sancionado con el decomiso de nueve bultos de estos productos adulterados y la clausura de su puesto, según lo informado por Infobae.

El juez de Faltas municipal, Nelson Coronel, ordenó el desalojo completo del carro y la destrucción de toda la mercadería, además de aplicar una inhabilitación perpetua para operar en cualquier feria de la ciudad.

También se labró un acta de infracción, y se procedió con una denuncia penal que podría derivar en imputaciones por delitos contra la salud pública.

