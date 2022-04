Migraciones prevé nuevo flujo de salida el miércoles y trabaja para que la pasada sea ágil

Locales

El pasado sábado y domingo se registraron largas filas de autos en la Ruta 2, que iba desde el Puente San Martín hasta el kilómetro 302 de la mencionada carretera, en el marco del inicio de la Semana de Turismo. La Dirección Nacional de Migración a través del Ministerio del Interior informó que el motivo principal de la demora tenía que ver con la falta del papeleo de los ciudadanos que pretendían cruzar.

A inicios de enero, las autoridades argentinas comunicaron que dejarían de pedir el test de covid-19 negativo para ingresar a ese país, medida que tomó el gobierno uruguayo a comienzos de abril junto a la finalización del decreto que ordenaba la emergencia sanitaria. Sin embargo, el país vecino sí pedía un seguro médico para financiar hospedaje o una posible internación en caso de contagiarse con coronavirus. A su vez, pedía llenar con 48 horas de anticipación una declaración jurada.

El director nacional de Pasos de Frontera, Milton Machado, dialogó con Radio Universal y confirmó que en Fray Bentos hubo filas de doce kilómetros con muchas horas de espera, mientras que en Paysandú se dieron hileras de cinco o seis kilómetros. En primer lugar, el funcionario explicó que, cuando uno cruza hacia Argentina, quien los recibe son las autoridades de ese país y Migraciones “no cubrió toda las casetas que tienen disponibles”.

Esa no cobertura generó que haya “poco funcionario trabajando”, según dijo. “Por otra parte, le pedimos encarecidamente a las personas que tramiten antes las declaraciones juradas vía web u online, porque lamentablemente por nuestra forma de ser mucha gente no lo hace, lo deja para último momento y cuando llega al paso de frontera no hizo ese trámite y se generan las demoras”, señaló.

Machado enfatizó que se formó una “avalancha” porque se dio una conjunción de “fenómenos” que son: Semana de Turismo o Semana Santa, levantamiento de los requerimientos, diferencian de cambio favorable en Argentina y la ansiedad provocada por la pandemia.

“Esos fueron los factores que influenciaron mucho en este movimiento de gente para todos lados, tanto a Argentina como también a Brasil”, opinó.

Finalmente, el director de Pasos de Frontera destacó que el próximo miércoles podría volver a generarse esta situación porque se produce otra salida importante del país porque mucha gente trabaja hasta el miércoles. “Estamos tratando de prever tener todas las casetas de migraciones cubiertas para que sea más ágil la pasada”, concluyó.