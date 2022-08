Mieres y el conflicto de AEBU por Citibank: “Las posiciones están muy lejos”

Política

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió este miércoles al conflicto que existe entre la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el sector financiero por el despido de tres trabajadores de una sucursal del Citibank, que provocó una serie de medidas de lucha por parte del sindicato que comenzaron semanas atrás y que actualmente continúa con paros “sorpresivos”.

El secretario de Estado aseguró que “no puede adelantar” mucho sobre el asunto, aunque reconoció que las posiciones entre las partes “están muy lejos” y que, por lo tanto, “no hay una solución en la manos”. “El Ministerio de Trabajo (y Seguridad Social) sigue trabajando”, aseguró en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Uno de los reporteros presentes le preguntó a Mieres si no le parecía “raro” que no se pueda llegar a una solución por tres trabajadores, el ministro respondió que ese mismo cuestionamiento surge de ambas partes. El titular de la cartera de trabajo indicó que desde un lado se plantea que los trabajadores tienen buena indemnización por despido y que por el otro que en todo el sector financiero no hay ningún lugar para incorporarlos.

“Son preguntas que la gente personas se puede hacer, pero bueno estamos en lo que estamos. Hay posiciones de principios en las dos partes”, indicó.

En otros temas, el titular de Trabajo se refirió a las mesas de trabajo que analizaron la posibilidad de adelantar el correctivo por inflación en julio de este año, recordó que el gobierno exhortó que se evaluara la posibilidad de hacerlo y el resultado fue “casi el 60%” acordó y el resto no lo hizo.

“En todo caso, hay prácticamente mitad y mitad y era parte del resultado que podía ocurrir. Hay sectores donde entendieron que era posible adelantar el correctivo, hay otros que lo acordaron, aunque sea en partes, y otros que mantienen los criterios firmados el año pasado, esa es la realidad”, dijo, y agregó que aquellas mesas en las que no se llegó a un acuerdo para ese correctivo este año se acumulará un correctivo mayor para el siguiente año.