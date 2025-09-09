Mieres tras estadísticas de trabajo infantil: Castillo tiene “falta de información”

Política

Montevideo Portal

Luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentara el pasado lunes la encuesta sobre la situación de trabajo infantil, donde se informara que 40.200 niños y adolescentes trabajan, el exministro Pablo Mieres se refirió a la situación.

El líder del Partido Independiente (PI) dijo a Montevideo Portal que le “sorprendió el tono” y la “falta de información” del ministro Juan Castillo a la hora de la “evaluación”, ya que las cifras presentadas por la cartera son “resultado” de una encuesta realizada por la anterior gestión del MTSS, dado que la última información disponible sobre trabajo infantil era de 2010.

Ante las declaraciones del actual jerarca, donde mencionó que la estadística es un “disparate”, Mieres expresó que hay que “valorar todo”, porque en 2010 había “80 y 90 mil menores trabajando”, por lo que la cifra “bajó a la mitad”.

El exministro analizó que la “mayoría” de menores que trabajan están en el “tramo de 15 a 17” años.

Por último, el líder del PI señaló que desde su gestión en el MTSS empezaron a “darse cuenta” de la “ausencia de información”, y por eso comenzaron a “trabajar para que el INE incorporara en su encuesta de hogar”.

Montevideo Portal