Política

Mieres sobre eventual paro del PIT-CNT: "No veo por qué una medida tan extrema"

El ministro dijo "cada uno sabe lo que hace", pero que entiende que el debate sobre la reforma de la seguridad social "recién empieza".

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se refirió este jueves en rueda de prensa al análisis que conduce la Mesa Representativa ampliada del PIT-CNT de convocar a un paro de 24 horas en respuesta a la presentación del anteproyecto de reforma de la seguridad social por parte del gobierno.

"¿Qué les voy a decir? Me parece que este debate recién empieza, todavía no está definido cuál va a ser el proyecto. No ha ido ningún proyecto al Parlamento. Lo que hay, si, es un borrador que están las líneas generales de lo que una comisión de trabajo de expertos elaboró durante más de un año. No veo por qué una medida tan extrema, cuando ni siquiera está definido el contenido final del proyecto de ley", aseveró.

"Si estuviera en el Parlamento. Si estuviera aprobado por alguna cámara, pero es un anteproyecto y ya salimos con un paro general de 24 horas por las dudas. Yo qué sé, cada uno sabe lo que hace", agregó el jerarca.

Consultado sobre si la central sindical "pierde credibilidad" al decretar paro antes de agotar las vías de diálogo, respondió: "Esas cosas no las tengo que juzgar yo, las juzga la ciudadanía".

Mieres comentó que este jueves las autoridades del ministerio y el abogado Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, se reunirán con las cámaras empresariales y luego con representantes del PIT-CNT.

"Este es un paso más que se da en el esfuerzo de explicar este llano de difundir el anteproyecto, que está disponible para todos, pero una cosa es el anteproyecto de ley, que es muy complejo, que tiene 300 artículos y otra cosa es una explicación del contenido por parte de quien lideró la redacción del anteproyecto, que es el doctor Saldain", dijo.

Sobre las críticas al anteproyecto expresó: "Yo ya he dicho que me parece que a veces cuando salen declaraciones muy rápidas, tratándose de una materia tan compleja y con tantos artículos, se pueden cometer errores".

"Yo creo concretamente que la declaración que sacó el PIT-CNT fue muy apurada, me parece que debió haber esperado. Pero cada uno hace lo que le parece. Yo opino, pero cada uno tiene el derecho a decir lo que le parece", sentenció.