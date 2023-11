Mieres defendió explicaciones de Lacalle y criticó al Frente Amplio por el caso de Sendic

Política

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, defendió las explicaciones que dio el presidente Luis Lacalle Pou el pasado sábado en la conferencia de prensa por el caso del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

“Era lo que esperábamos, que hubiera reacciones que dejaran bien claro que había respuesta del gobierno, más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan caber en la Justicia. La señal clara es que desde el punto de vista político había que expresarse”, indicó el secretario de Estado en diálogo con Telemundo.

El líder del Partido Interdependiente destacó que durante lo que va del período de gobierno han habido decisiones clara y firmes para “sustituir” a jerarcas. “Lejos de ser una debilidad, es una fortaleza”, sostuvo y apuntó al Frente Amplio por “demorar muchísimo” en aceptar la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic.

“En esa oportunidad el partido de gobierno nos pidió a la oposición que no habláramos y accedimos en virtud de preservar la imagen internacional del país. No es lo que hoy está haciendo la oposición actual. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, no digo que no tengan derecho a hacerlo. Simplemente no actuó con la misma actitud que pretendió que nosotros actuáramos y que efectivamente hicimos”, sostuvo Mieres.

