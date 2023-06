Mieres cuestionó que el Pit-Cnt haga paro a 50 años del golpe de Estado

Economía

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, habló este jueves desde Ginebra (Suiza), después de participar y exponer en la Conferencia Internacional del Trabajo, que finalizará el próximo 16 de junio.

Mieres, en diálogo con el programa 12 PM de Azul FM, destacó “la gran incertidumbre a nivel global” que existe en el mundo del trabajo, tras un “cambio de época a partir de la pandemia”, entre otros hechos.

“Creo que hay una reestructuración en las relaciones de poder, con todos los riesgos e interrogantes que eso plantea, cuando siempre es mejor tener un panorama estable”, apuntó el ministro, que además mencionó “el avance dramático de las tecnologías que permiten, de un día al otro, cambios radicales”.

Consultado sobre la definición del Pit-Cnt de realizar un paro parcial y movilización el próximo 27 de junio, Mieres opinó que “parar el país, aunque sea por media jornada, para conmemorar el golpe de Estado, no le encuentro explicación”.

“La fecha que vamos a conmemorar el 27 de junio es muy importante. Lo que ocurrió fue de una gravedad enorme y todos los uruguayos debemos ratificar nuestra convicción democrática. Decir bien fuerte ‘nunca más’ a la dictadura. Pero me parece que estas señales son mucho más fuertes que hacer un paro. Parar el país, aunque sea por media jornada, para conmemorar el golpe de Estado, no le encuentro explicación. Me parece que el movimiento sindical no debería conmemorar un golpe de Estado haciendo un paro. Es contradictorio. Le hace mal a la gente, al trabajo, al crecimiento del Uruguay”, expresó Mieres, quien aclaró que le hubiese gustado estar presente en el acto de este jueves en el Parlamento cuando el Estado uruguayo reconozca su responsabilidad como tal por los asesinatos de las Muchachas de Abril: Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik.

La Mesa Representativa Nacional Ampliada del Pit-Cnt resolvió realizar un paro y movilización el próximo 27 de junio, cuando se recuerdan 50 años del inicio de la huelga general y del golpe de Estado cívico-militar.

El paro del 27 será de 9 a 13 horas, con una concentración a partir de las 10 horas en la Refinería de la Teja y luego se marchará hasta Carlos María Ramírez esquina Carlos Tellier, donde se realizará el acto central, informó el Pit-Cnt.

Sobre la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, como planteó el Pit-Cnt y el Movimiento de Participación Popular (MPP, Frente Amplio), el jerarca dijo que “el tema está asociado directamente a la productividad”.

“Uno puede reducir el tiempo de trabajo si logra recuperar la pérdida en ese tiempo de trabajo aplicado con una mejora en la productividad. Ese es un debate que en Uruguay lamentablemente está muy poco desarrollado. Tenemos que empezar a discutir en serio la productividad en el trabajo. Hay diferencias según el sector de actividad e incluso a nivel de empresas. Por lo tanto, ir por la vía de una ley me parece muy apresurado”, añadió Mieres, que entiende la discusión se debe dar en el marco de la negociación colectiva.

