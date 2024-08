Mieres criticó libertad de acción del FA y dijo que tomaron “el camino kirchnerista”

Elecciones 2024

Pablo Mieres dijo que la resolución de “libertad de acción” que tomó el Frente Amplio de cara al plebiscito sobre la seguridad social es “el camino kirchnerista” y afirmó que “es más importante que fracase el plebiscito a saber quién es el nuevo presidente”.

“A tal punto es la magnitud del impacto que genera esto frente a lo cual el Frente, priorizando los intereses electorales menores, dice libertad de acción, sabiendo que es un disparate”, afirmó el candidato del Partido Independiente en conversación con Otra mañana (Radio Oriental).

El exministro de Trabajo y Seguridad Social dijo que ve la posición del Frente Amplio “con enorme preocupación”, porque “un partido que pretende ganar las elecciones y gobernar nuevamente [...] ratifica que no tiene posición sobre el tema”, incluso “ya habiendo conocido mucho más a fondo cuál es el contenido de esta propuesta”.

Mieres sostuvo que el Frente Amplio “se lava las manos” al tomar esta decisión, al tratarse de “un tema tan importante”, ya que en caso de aprobarse el plebiscito, tendrá “impactos enormes en el futuro del país, que van a afectar a los ciudadanos de manera muy negativa”.

“Porque algunos tienen una posición, otros tienen la contraria, en un tema central. No estamos hablando de si aumentamos una tasa impositiva, si vamos a avanzar en tal medida educativa: estamos hablando de un plebiscito que pone en la Constitución normas que van a determinar la caída del sistema de seguridad social. Ya no la ley del año pasado: la caída del régimen de seguridad social. Con un impacto en el déficit de los ciudadanos, que va a obligar, por ejemplo, a que los trabajadores, en vez de tener que aportar el 15% de su salario todos los meses para su jubilación, van a tener que aumentar la tasa”, afirmó el exministro.

El líder del Partido Independiente explicó que esa tasa aumentará “en poco tiempo” porque “estas cosas generan un déficit brutal”, y agregó: “Lo dicen casi todos los economistas. Hoy en día, cualquier economista serio y responsable sabe que esto es una barbaridad. Lo han dicho”.

“Al final, si vos te lavás las manos en todos los temas, tampoco sabemos cuál es la propuesta del FA en materia de seguridad social, alternativa a la reforma. Porque ya no solo se lavan las manos sobre esta reforma”, continuó diciendo.



Mieres expresó que de aprobarse la iniciativa se dará una catástrofe que generará que el país pierda el grado inversor, que los ciudadanos con acceso a las AFAP “sean despojados de sus ahorros personales” —agregó que se trata de más de un millón de personas— y la eliminación de las AFAP. Sobre este último punto, no solo dijo que implica la pérdida de miles de puestos de trabajo, sino que además significará que las empresas hagan los reclamos correspondientes a nivel internacional contra Uruguay.

“Porque de una manera o de otra, de golpe las cambian, desaparecen, se liquidan esas sociedades. Que son además empresas claves para las colocaciones de la deuda pública del Uruguay. [El país] financia su endeudamiento en gran medida con fondos que aportan las AFAP para sostener la deuda del Estado”, agregó Mieres.

“Yo creo que, a esta altura, no puedo decir que el FA no tenga clara la magnitud del impacto que va a generar la aprobación del plebiscito. Entonces, está priorizando no tener un lío interno para ganar de cualquier manera, sin perjuicio de que eso afecte al país, a los uruguayos, a los trabajadores”, sostuvo.

Además, alertó: “El nivel de empleo se cae a pedazos si se aprueba. Porque el trabajo va a ser mucho más caro, y porque las empresas entonces van a contratar menos gente, es una cosa que está en la tapa del libro, que lo dicen economistas del FA, lo han dicho. Y espero que lo sigan diciendo, porque ahora, últimamente, he visto que se callan la boca, para no generar líos entre ellos. Es gravísimo, y si a eso le sumamos que el candidato no está dispuesto a hablar de los temas de fondo, no habla de ningún tema, no sabemos, además, aparte del plebiscito, qué posición tendrían sobre la seguridad social. Dicen que van a llamar a un ‘gran diálogo nacional’ para discutir los contenidos de una reforma de la seguridad social”.

Al igual que apuntó contra el “silencio” de Orsi, dijo que el mismo ejemplo sigue Carolina Cosse, con el agravante de que ella firmó para impulsar el plebiscito junto al Partido Comunista, al Partido Socialista y al Partido por la Victoria del Pueblo, sectores frenteamplistas que abogan por la aprobación de la consulta popular.

“La candidata a vice firmó; ahora no habla, hace tiempo que está muda. Está de moda en el Frente Amplio no hablar de nada. Simplemente navegan a ver si ganan y después ver qué hacen. Esas cosas me parece que son la peor cara de la política, ¿no?”, sentenció Mieres.