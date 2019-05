Mieres calificó de “injustas” las valoraciones que hizo Amado al rechazar su propuesta

Política

En la carta abierta que Fernando Amado daba a conocer su decisión de no aceptar la oferta de Pablo Mieres, precandidato del Partido Independiente, quien después de romper su alianza con Navegantes propuso al resto de los integrantes de La Alternativa (el propio Amado y José Franzini Batlle) continuar con la alianza, pero sumándose al lema de su partido, el diputado coloca varios descargos contra Mieres y el propio partido que dirige.

En diálogo con Montevideo Portal, Mieres lamentó que Amado haya sido "injusto" con él y su fuerza política, aunque prefirió no ahondar más en responderle al diputado.

"Creo que las valoraciones que hace Amado son injustas, pero no le voy a responder. Nosotros tenemos una trayectoria, un camino recorrido, que lo llevamos con orgullo. Cada uno seguirá sus caminos", declaró.

Mieres contó que cuando decidió retirarle la confianza a Navegantes, el sector de Selva Andreoli y Esteban Valenti, le comunicó la decisión a Franzini Batlle y Amado. El primero decidió inmediatamente irse con el PI, pero Amado pidió tiempo para pensarlo.

La carta pública de Amado y las versiones de Franzini Batlle y Valenti:

"En la primera aparición pública de lo que sería la fórmula presidencial de La Alternativa y ante diferencias de enfoque de los integrantes de esa fórmula, el Partido Independiente decidió por sí y ante sí disolver el instrumento que tan trabajosamente se habla logrado construir", cuenta.

Amado enfatizó que los esfuerzos, sacrificios y riesgos asumidos "parecieron importar poco", ya que el PI decidió de manera "unilateral, inconsulta e intempestiva" tirar todo eso "por la borda".

"Esta actitud nos dejó perplejos, decepcionados y muy preocupados. No se debe, bajo los más elementales códigos políticos, dejar de rehén a quienes asumieron un pacto de caballeros", señaló.

Amado argumentó que decidió no aceptar la propuesta de Mieres porque "la pérdida de confianza es total e irremediable".

La decisión de Amado fue saludada por el ex integrante de La Alternativa Esteban Valenti, quien tildó a Mieres de un "súbdito", tras votar negativamente el pase a retiro de los generales del Tribunal de Honor militar.

""Los errores hay que reconocerlos, la alianza con Mieres fue un gran error, no por su mediocridad - que todos mencionan - sino porque una vez más demostró en el tema de los cuatro generales que es un buen súbdito", dijo en alusión a su voto sobre el pase a retiro de generales del Tribunal de Honor.

La visión de José Franzini Batlle, de Avanza País, es muy distinta. El grupo se había retirado de La Alternativa por la "pérdida de confianza" en el sector de Valenti y Andreoli, y decidió seguir junto al Partido Independiente.

En charla con Montevideo Portal, Franzini comentó que su situación es distinta a la de Amado o Valenti, porque el grupo ya había acordado con el Partido Independiente antes de la formación de La Alternativa. "La presencia de ellos no nos cambiaba nada", dijo.

Manifestó que tiene una "enorme discrepancia" con lo expresado por Amado, porque su sector, por ejemplo, nunca dejó de ser independiente pese al acuerdo con el Partido Independiente. "No tranzaría jamás con perder mi libertad", dijo. "Nunca hice una valoración personal sino ideológica que me llevó a coincidir con Mieres y seguimos coincidiendo, más allá de matices", apuntó.

Sobre la carta de Amado, expresó que "tiene una cantidad de valoraciones que él las sabe desde el día que pasó lo de La Alternativa". "Para tomarse un mes y medio debe haber una valoración personal, de tipo político, porque no habla nunca de diferencias ideológicas. No pierde la independencia (al quedarse) además. Esto que escribió lo podría haber escrito al otro día. No puede pasar un mes y medio", dijo Franzini.

