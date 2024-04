Mientras intercepta drones, Israel planea “una respuesta significativa” al ataque de Irán

Israel planea dar una “respuesta significativa” al ataque iraní con cientos de drones y misiles de este sábado, según dijo un funcionario que pidió no ser identificado a la cadena israelí Canal 12.

El Gabinete de Guerra de Israel aprobó una respuesta militar a la agresión iraní.

El Ejército israelí ha pedido a los residentes de los Altos del Golán, ocupados por Israel, así como a los de las regiones de Nevatim, Dimona y Eilat que permanezcan cerca de los refugios hasta próximo aviso.

Las autoridades militares informaron en la madrugada de este domingo que Irán ya ha lanzado contra Israel “más de 200” drones, misiles de crucero y balísticos; en el ataque que continúa a modo de represalia por el bombardeo del consulado persa en Damasco.



