Mientras Maduro fue proclamado presidente, venezolanos protestan en calles de todo el país

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha proclamado este lunes presidente a Nicolás Maduro, después de que el ente anunciara la noche del domingo que el chavista, en el poder desde 2013, ganó los comicios con el 51,2 % de los votos, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y gran parte de la comunidad internacional.

“Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho, otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo”, dijo el mandatario tras ser proclamado.

Por otro lado, Maduro dijo que “se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario”.

“Están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela”, agregó.

Maduro consideró que las votaciones, en las que hubo una participación del 59%, representaron una jornada histórica que concluyó con el dictamen del CNE, un resultado que, aseguró, recibe con humildad y como “hombre de a pie”.

“Se dio la batalla definitiva contra el fascismo en esta tierra y le ganamos”, insistió.

Adelantó que su tercer sexenio lo aprovechará para “hacer irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional”, así como para llevar el país “a la paz y la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo”.

A la par del discurso del líder chavista, videos comenzaron a circular en redes sociales con protestas opositoras en zonas de todo el país.

#Venezuela ????: the capital #Caracas suddenly erupts in protests as across the city people start banging pots and pans, in rejection of #Maduro's proclaimed victory. pic.twitter.com/FxvxkwYKGv