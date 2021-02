Midinero y Redpagos advierten por estafas bajo modalidad de robo de datos personales

Policiales

Instan a los clientes a “no ingresar datos de acceso a sitios no oficiales” debido a estas maniobras.

Midinero y Redpagos instan a no ingresar datos de acceso a sitios no oficiales debido a "nuevas maniobras de estafa mediante phishing" y recuerdan que, como política de seguridad, no solicitan tarjetas o datos de cuentas (usuario y contraseña) por ninguna vía.

"El equipo de seguridad de Midinero ha constatado nuevas maniobras de estafa bajo la modalidad de robo de datos personales. Mediante un mensaje de texto o correo electrónico, el cliente Midinero es notificado de que tiene disponible un premio de 5 mil pesos y que para acceder debe ingresar sus usuario y contraseña de la cuenta en un link", señalan en un comunicado.

"Quienes están detrás de estas maniobras, han creado diversos links y correos electrónicos para concretar las estafas. Desde Midinero y Redpagos reiteramos a nuestros clientes que esas comunicaciones no pertenecen a las empresas e instamos a los usuarios a no proveer datos de acceso", añade el texto.

Midinero y Redpagos han realizado las denuncias ante las autoridades correspondientes y realizan el seguimiento de la situación.