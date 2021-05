Mides y el Plan de Invierno: estudian aplicar una ley votada en el período de José Mujica

Política

Montevideo Portal

Este sábado el gobierno lanzó el nuevo Plan Invierno, ideado para dar resguardo en refugios a las personas que viven en situación de calle y son vulnerables a sufrir riesgos de salud ante las bajas temperaturas. "Con el inicio de este plan, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) lanzó un spot publicitario donde se destaca el hashtag #NiUnaPersonaPorPerdida. "Un llamado para vos + un resguardo para quienes lo necesitan", indica el video.

En la página web de Presidencia se informó que el Mides iniciaría el sábado 15 de mayo el nuevo plan nacional de contingencia para personas en situación de calle, que este año sumará unas 800 plazas en Montevideo y 500 en el interior. En total, habrá 4.152 camas disponibles. Además, la información indica que ante olas de frío polar se dispondrá de 150 cupos adicionales brindados por el Ministerio de Defensa.

En este marco, según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes del Mides, las autoridades se encuentran estudiando y analizando más herramientas para aplicar durante el invierno del 2021.

Sobre este punto, el director de la división de coordinación de programas para personas en situación de calle del Mides, Gabriel Cunha, dijo en el programa En Perspectiva que hay posibilidades de reglamentar una ley que se votó durante el período de gobierno del expresidente José Mujica, y que, ante determinadas eventualidades, le da la potestad al Estado de obligar a la persona en situación de calle a ir a un refugio del Mides o un hospital.

"Estamos proponiendo reglamentar la ley que se creó durante el gobierno del expresidente Mujica, la cual podía, más allá de que la persona no quisiera, ser derivado al constatarse riesgo de vida por parte de ASSE. Se está proponiendo esa ley como para tener una capacidad de respuesta mayor porque las personas, por distintas situaciones, a veces no quieren acceder a nuestras respuestas. Entendemos que también tenemos que poder tener herramientas suficientes para poder cuidarlos, aunque ellos no entiendan que es lo mejor", dijo Cunha.

Concretamente hizo referencia a la ley N°18.787, propuesta por la exsenadora Mónica Xavier, votada y aprobada de forma urgente ante el fallecimiento de cinco personas en situación de calle en el año 2011, pero que finalmente no fue reglamentada por el Ejecutivo.

La ley sostiene en su artículo único: "Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad".

El segundo inciso de la ley encomienda al Mides, al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Ministerio del Interior (sin perjuicio de la participación de los organismos nacionales e interdepartamentales con competencia en la materia) a que "coordinen el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo".

Sin embargo, Cunha explicó que en los próximos días "va a haber novedades sobre este tema seguro" porque se está trabajando en la reglamentación de la ley.

"El ministro Lema ha venido con un gran ímpetu y entendíamos que esta herramienta estaba en el ideario y estaba sin poder bajarse a tierra. Cuando lo planteamos, él rápidamente nos ayudó para poder trabajar sobre el tema y poder tener esta herramienta lo antes posible para tener una mayor capacidad de respuesta".

Mónica Xavier dialogó este lunes con Montevideo Portal y aseguró que en su momento hubo discusiones por esta ley, pero destacó que la persona es obligada a ir al refugio o al centro asistencial cuando un médico diagnostica un riesgo sanitario, que puede ser por olas de frío, de calor o alguna enfermedad.

Las anteriores autoridades, en tanto, ante situaciones extremas que implicaban riesgo de muerte para la persona, hicieron uso de herramientas como la ley de Faltas y los juzgados de familia para el traslado obligatorio.

Montevideo Portal