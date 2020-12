Mides respaldó a secretaria nacional de Cuidados, pero pide que se reabra la investigación

Locales

El Ministerio de Desarrollo Social respaldó el accionar de la Secretaria Nacional de Cuidados y encargada del Programa Nacional de Discapacidad, Gabriela Bazzano, tras las acusaciones que surgieron por su labor al frente del Hogar Seamos.

Bazzano fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por su trabajo en Seamos, según informó el periódico La Diaria este sábado en una investigación de la periodista Cecilia Álvarez.

Seamos es una organización que se dedica a la reinserción de personas con discapacidad intelectual o psiquiátrica.

El citado medio consignó que durante años la organización implementó un programa de "familias articuladas", que consistía en la entrega de hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias, sin control del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) ni de otro organismo estatal.

Mediante un comunicado de prensa, el Mides aclaró la situación contando su versión de los hechos.

"En las cuatro tenencias a las que hace referencia la nota periodística fueron debidamente homologadas por el juzgado de familia que por turno intervino, participando un defensor de oficio, el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial y finalmente dando vista al INAU de la época, que manifestó no tener competencia por tratarse de niños y niñas no institucionalizados y solicitó la continuidad del proceso de tenencia", dice el Mides y agrega que "el proceso de tenencia no implica una adopción y por lo tanto los padres biológicos continúan con la patria potestad de sus hijos y en contacto con ellos".

Además, sostiene que la labor del hogar "era pública y conocida por las anteriores autoridades del Mides y del INAU".

"Tanto el Hogar Seamos como Gabriela Bazzano fueron investigados por la justicia uruguaya y por la INTERPOL que no habiendo encontrado ningún obrar ilícito decidió el archivo de la causa", asegura el comunicado de la cartera.

De todas formas, la secretaría de Estado entiende necesario "reabrir la causa judicial archivada" y "promover las investigaciones que se estimen pertinentes para esclarecer cualquier duda y así obrar con la máxima transparencia".

Por otra parte, aseguran que el 22 de julio de 2015 la pasada administración del ministerio "ordenó una investigación administrativa a efectos de determinar actos o hechos ilícitos sobre el servicio del Hogar Seamos".

"Dicha investigación nunca concluyó, el expediente físico fue extraviado, el expediente electrónico está vacío y la resolución que indicaba el inicio de la investigación no obra en los registros del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, esta nueva administración ha decidido instruir una investigación administrativa para determinar responsabilidades", señalan.

En conclusión, "las autoridades del Mides expresan el respaldo a la gestión de Gabriela Bazzano al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Discapacidad".