Mides denuncia que Cuba incumple convenio del Cenatt y tomará medidas a la brevedad

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, denunció este miércoles en el Parlamento varios incumplimientos que hay por parte del gobierno de Cuba en el convenio que tiene con el Mides en el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt).

El jerarca concurrió a la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado junto a todo su gabinete ministerial y dijo que se tomarán medidas por los incumplimientos a la brevedad.

El Mides entiende que en el marco del convenio que fue firmado en 2008 pero que comenzó a funcionar en 2013, no se está garantizando por parte del Ministerio de Salud de Cuba la presencia en Uruguay de los profesionales y técnicos cubanos comprometidos.

Según el acuerdo, Cuba debe brindar un médico especialista en ortopedia y traumatología y cuatro técnicos en Tecnología de la Salud.

En esta línea, fuentes de la cartera dijeron a Montevideo Portal que desde hace seis meses solo hay dos licenciados cubanos trabajando en el país, en lugar de los cinco profesionales que debería haber.

El acuerdo obliga a Estado uruguayo a pagarles a los 5 profesionales cubanos, además de garantizar sus gastos de alojamiento y otros servicios necesarios (mobiliario, electrodomésticos, transporte, etcétera).

Desde el Mides señalaron que dicho convenio desde 2013 a 2016 implicó un costo de US$ 68.400 por año, mientras que de 2017 a 2020 el costo anual fue por US$ 124.080.

Si se suman otros rubros como los importes que se abonan a cada técnico al año (US$ 9.480), desde 2013 a la fecha la cartera ha pagado US$ 980.080 dólares.

Entre otros incumplimientos que se denunciaron por parte del Mides en la comisión se destacó que no existe desde hace seis meses una "Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad de las Prótesis" que se fabrican en Cenatt.

Además, la parte cubana está obligada a brindar cursos de formación docente para el entrenamiento en recursos humanos, pero desde julio de 2018 dicha capacitación no se está llevando a cabo.

También desde el Mides se entiende que desde el gobierno cubano no se ha acreditado de forma debida que los profesionales y técnicos cubanos posean la calificación necesaria para desarrollar los servicios convenidos en el acuerdo.

Desde la cartera indicaron a Montevideo Portal que si bien se remitieron los currículums de los técnicos que trabajan en Uruguay, no se acreditó vía documentos la formación efectiva de los profesionales.

El desempeño en el Cenatt de los profesionales cubanos tiene como saldo que se llevan entregadas más de 1.000 prótesis de diferentes tipos a través de un intercambio profesional con el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).

