Michelle Obama, en medio de rumores de divorcio: “Elegí hacer lo que era mejor para mí”

La ex primera dama estadounidense Michelle Obama ha asegurado que en estos momentos lucha por tomar sus decisiones y pensar en cómo dedicarse a sí misma, en medio de los rumores de divorcio de su marido y sus ausencias de eventos importantes en los últimos meses.

En el podcast titulado Work in Progress, en el que habla con la actriz Sophia Bush y que recogen medios como la CNN, Obama dijo que ocho años después de la Casa Blanca, con dos hijas adultas, ahora tiene la oportunidad de controlar su propio calendario y de tomar decisiones por sí misma.

“Podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años, pero no me di esa libertad”, dijo Obama. “Quizás, aunque dejo que mis hijas vivan sus propias vidas, los uso como excusa para no hacer algo”, agregó en la entrevista, según CNN.

“Ahora eso se acabó. Así que ahora tengo que revisar mi calendario, lo cual hice este año, fue un gran ejemplo de mí misma, de cómo me dedicaba a algo que debía hacer (...) y elegí hacer lo que era mejor para mí, no lo que tenía que hacer, no lo que creía que los demás querían que hiciera”.

La ex primera dama no acudió a la segunda toma de posesión del presidente Donald Trump, así como al funeral de estado del expresidente Jimmy Carter en enero y estos hechos provocaron rumores entre la prensa y las redes sociales sobre un posible distanciamiento de su marido, el expresidente Barak Obama.

“Todavía encuentro tiempo para, ya saben, dar discursos, estar en el mundo, trabajar en proyectos. Todavía me importa la educación de las niñas”, dijo la ex primera dama.

“Eso es con lo que nosotras, como mujeres, creo que luchamos, con decepcionar a la gente. Tanto es así que este año la gente ni siquiera podía imaginar que yo estaba tomando una decisión por mí misma, y ??tuvieron que decir que mi esposo y yo nos divorciamos”, expresó la estadounidense.

Obama enfatizó durante el podcast que quería reflexionar sobre cómo le gustaba pasar su tiempo libre y preguntarse: “Quién quiero ser realmente cada día?”, dijo, según la cadena NBC News.

“¿Con quién quiero almorzar? ¿Cuánto tiempo quiero quedarme en un lugar? ¿Quiero viajar? Si una amiga me llama y me dice que vayamos, puedo decir que sí”, dijo. “Y estoy intentando hacerlo cada vez más”, señaló, recoge este medio.



Los Obama, que han cumplido dos mandatos consecutivos en la Casa Blanca como matrimonio, llevan 32 años juntos, según una publicación de octubre pasado del expresidente en X.

