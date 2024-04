México: asesinan a influencer de 21 años Vielka Pulido, conocida como Lady Humilladora

Internacionales

La influencer mexicana Vielka Pulido, de 21 años, fue asesinada en la mañana del miércoles en la puerta de un gimnasio en la localidad de Puebla. Ella y su novio, Jesús Abraham, de 43 años, fueron baleados a sangre fría.

Cámaras de video registraron el momento en el que la pareja se disponía a abandonar el recinto deportivo en su vehículo BMW blanco, cuando fueron interceptados por individuos armados que se desplazaban en un automóvil gris y que abrieron fuego indiscriminadamente contra la pareja.

?? || Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que ejecutaron a #VielkaPulido, la influencer poblana de 21 años conocida como #LaBendi y a su novio afuera del gimnasio de #Zavaleta.



?? @davidperezfoto #TráficoPuebla #Puebla #LadyHumilladora pic.twitter.com/0hlyUupOJJ — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 3, 2024

La Policía trabaja sobre la hipótesis de que Abraham era el principal objetivo de los criminales. Abraham era empresario y poseía una flota de vehículos de carga, con la que se sospecha que llevaba a cabo actividades ilegales.

Pulido compartía en redes sociales fotos y videos en los que alardeaba de su alto nivel de vida.

Había saltado a la fama viral en 2018, cuando tenía solo 15 años y obligó a una joven, de nombre Paulina Ruiz, a ponerse de rodillas y pedirle perdón.

Video: La influencer Vielka Pulido así humillo a una chica en 2018, por esto fue conocida como #LadyHumilladora hoy Sicarios la ejecutaron y hasta la remataron al salir de un gimnasio en Puebla (Información en el enlace) https://t.co/7cdgm5rQsV pic.twitter.com/dRyYUrEYlO — Blog del Narco México (@blogdelnarcomx) April 3, 2024

En aquella ocasión, la adolescente amenazó a Ruiz con llamar a su padre para hacer un “desmadre”. Fue también por entonces que se empezó a rumorear que su progenitor era un narcotraficante.

Viridiana Pulido Juárez, mamá de #LadyHumilladora ofrece disculpas a niña afectada y promete que habrá tratamiento especializado para corregir la conducta de su hija.

Un gran acierto. pic.twitter.com/ACR9jPqR6h — PAULO YOLATL (@pauloyolatl) March 22, 2018

Pulido era usuaria de la red social Threads. Su última publicación fue el 1º de abril: “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, decía.